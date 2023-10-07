https://uz.sputniknews.ru/20231007/vsu-strax-rossiya-orujiye-39736610.html
Офицер ВСУ признался в страхе перед российским оружием
Офицер ВСУ признался в страхе перед российским оружием
Дроны РФ не дают бойцам украинской армии совершать скрытные перемещения и оставаться незамеченными.
2023-10-07T10:20+0500
2023-10-07T10:20+0500
2023-10-07T10:20+0500
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Работа российских беспилотников не дает ВСУ возможности спрятаться и перемещать свои войска, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского офицера Александра Солонько.По словам Солонько, за любым действием ВСУ сразу следует огонь российской артиллерии. Кроме того, Вооруженные силы России всегда знают, где могут потенциально скрываться украинские подразделения.Украинский офицер также добавил, что ВКС превосходят украинские воздушные силы "в несколько, а то и в десять раз", а российские боевые самолеты оказывают на ВСУ огромное давление.О том, что Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО начале июня заявлял и Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения ВСУ провалились.
https://uz.sputniknews.ru/20231006/rossiya-kompleksy-reb-optimizatsiya-39691859.html
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украина россия киев всу в мире беспилотник спецоперация безопасность
украина россия киев всу в мире беспилотник спецоперация безопасность
Офицер ВСУ признался в страхе перед российским оружием
Дроны РФ не дают бойцам украинской армии совершать скрытные перемещения и оставаться незамеченными.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Работа российских беспилотников не дает ВСУ возможности спрятаться и перемещать свои войска, сообщает РИА Новости
со ссылкой на украинского офицера Александра Солонько.
"Беспилотные летательные аппараты "Орлан" всегда висят над нашими головами. Это штатная система воздушной разведки противника, которая направляет огонь, наблюдает за целями и передвижением. По сути, у нас нет никакой возможности спрятаться и скрытно перемещать силы и технику", — рассказал он в интервью NV.ua.
По словам Солонько, за любым действием ВСУ сразу следует огонь российской артиллерии. Кроме того, Вооруженные силы России всегда знают, где могут потенциально скрываться украинские подразделения.
Украинский офицер также добавил, что ВКС превосходят украинские воздушные силы "в несколько, а то и в десять раз", а российские боевые самолеты оказывают на ВСУ огромное давление.
О том, что Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО начале июня заявлял и Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения ВСУ провалились.