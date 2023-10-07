https://uz.sputniknews.ru/20231007/vsu-strax-rossiya-orujiye-39736610.html

Офицер ВСУ признался в страхе перед российским оружием

Офицер ВСУ признался в страхе перед российским оружием

Дроны РФ не дают бойцам украинской армии совершать скрытные перемещения и оставаться незамеченными.

2023-10-07T10:20+0500

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2023-10-07T10:20+0500

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Работа российских беспилотников не дает ВСУ возможности спрятаться и перемещать свои войска, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского офицера Александра Солонько.По словам Солонько, за любым действием ВСУ сразу следует огонь российской артиллерии. Кроме того, Вооруженные силы России всегда знают, где могут потенциально скрываться украинские подразделения.Украинский офицер также добавил, что ВКС превосходят украинские воздушные силы "в несколько, а то и в десять раз", а российские боевые самолеты оказывают на ВСУ огромное давление.О том, что Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО начале июня заявлял и Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения ВСУ провалились.

https://uz.sputniknews.ru/20231006/rossiya-kompleksy-reb-optimizatsiya-39691859.html

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