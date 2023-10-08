https://uz.sputniknews.ru/20231008/afganistan-zemletryaseniye-jertvy-39757417.html

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1 тыс

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1 тыс

Несколько подземных толчков произошло на западе страны в субботу.

2023-10-08T10:42+0500

2023-10-08T10:42+0500

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ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Количество жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 1 тысячу человек. Об этом сообщает сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя властей Афганистана Билала Карими. Ранее сообщалось о 500 погибших. В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.

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