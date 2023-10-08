https://uz.sputniknews.ru/20231008/afganistan-zemletryaseniye-jertvy-39757417.html
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1 тыс
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1 тыс
Несколько подземных толчков произошло на западе страны в субботу.
2023-10-08T10:42+0500
2023-10-08T10:42+0500
2023-10-08T11:13+0500
в мире
афганистан
землетрясение
жертвы
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ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Количество жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 1 тысячу человек. Об этом сообщает сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя властей Афганистана Билала Карими. Ранее сообщалось о 500 погибших. В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.
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в мире афганистан землетрясение чп количество жертв
в мире афганистан землетрясение чп количество жертв
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1 тыс
10:42 08.10.2023 (обновлено: 11:13 08.10.2023)
Несколько подземных толчков произошло на западе страны в субботу.
ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Количество жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 1 тысячу человек. Об этом сообщает сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя властей Афганистана Билала Карими.
Ранее сообщалось о 500 погибших.
"К сожалению, число жертв очень велико. Более тысячи", - приводит агентство слова представителя афганских властей.
В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях
на западе Афганистана магнитудой до 6,4.