МИД Узбекистана выразил соболезнование Афганистану

"В Узбекистане с чувством глубокой скорби восприняли известие о гибели большого количества людей и масштабных разрушениях в результате землетрясения в западных провинциях Афганистана. Выражаем искренние соболезнования семьям жертв землетрясения, разделяем горе афганского народа и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Узбекская сторона солидарна с Афганистаном и его народом в эти трудные времена", — говорится в сообщении.