https://uz.sputniknews.ru/20231008/mid-uzbekistana-soboleznovanie-afganistan-39760858.html
МИД Узбекистана выразил соболезнование Афганистану
МИД Узбекистана выразил соболезнование Афганистану
Накануне в Афганистане произошла серия землетрясений, число жертв превысило две тысячи.
2023-10-08T19:07+0500
2023-10-08T19:07+0500
2023-10-08T19:07+0500
узбекистан
политика
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мид узбекистана
афганистан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана выразило соболезнование в связи с большим количеством жертв в результате сильного землетрясения в Афганистане.В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4. По данным СМИ, число жертв землетрясения превысило 2 тысячи.
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узбекистан министерство иностранных дел мид афганистан соболезнование землетрясение
узбекистан министерство иностранных дел мид афганистан соболезнование землетрясение
МИД Узбекистана выразил соболезнование Афганистану
Накануне в Афганистане произошла серия землетрясений, число жертв превысило две тысячи.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
Министерство иностранных дел Узбекистана выразило
соболезнование в связи с большим количеством жертв в результате сильного землетрясения в Афганистане.
"В Узбекистане с чувством глубокой скорби восприняли известие о гибели большого количества людей и масштабных разрушениях в результате землетрясения в западных провинциях Афганистана. Выражаем искренние соболезнования семьям жертв землетрясения, разделяем горе афганского народа и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Узбекская сторона солидарна с Афганистаном и его народом в эти трудные времена", — говорится в сообщении.
В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях
на западе Афганистана магнитудой до 6,4. По данным СМИ, число жертв землетрясения превысило 2 тысячи.