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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231008/minoborony-poteri-vsu-39761240.html
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ за последние сутки
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ за последние сутки
Всего с начала спецоперации уничтожено до 490 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, более 7,6 тыс. БПЛА, свыше 12,4 тыс. танков и других боевых бронемашин.
2023-10-08T20:56+0500
2023-10-08T20:56+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Российские войска за минувшие сутки сбили две переделанные в ударный вариант ракеты С-200, три тактические ракеты "Точка-У" и 25 украинских дронов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. По его данным, на краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, а также гаубица Д-30. Отмечается, что потери противника на запорожском направлении составили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника и уничтожили пункт управления беспилотниками, Киев потерял за сутки более 185 украинских военнослужащих и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. Всего с начала спецоперации было уничтожено: 487 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7635 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12415 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13934 единицы специальной военной автомобильной техники.
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специальная военная операция спецоперация сво сбу потери украина росия войска пво
специальная военная операция спецоперация сво сбу потери украина росия войска пво

Минобороны России сообщило о потерях ВСУ за последние сутки

20:56 08.10.2023
© Sputnik / Алексей КуденкоСВО
СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
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Всего с начала спецоперации уничтожено до 490 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, более 7,6 тыс. БПЛА, свыше 12,4 тыс. танков и других боевых бронемашин.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Российские войска за минувшие сутки сбили две переделанные в ударный вариант ракеты С-200, три тактические ракеты "Точка-У" и 25 украинских дронов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

"Потери противника на купянском направлении составили до 170 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.

По его данным, на краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, а также гаубица Д-30.
Отмечается, что потери противника на запорожском направлении составили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Костырка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника и уничтожили пункт управления беспилотниками, Киев потерял за сутки более 185 украинских военнослужащих и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

"Общие потери противника за сутки на донецком направлении составили до 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.

Всего с начала спецоперации было уничтожено: 487 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7635 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12415 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13934 единицы специальной военной автомобильной техники.
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