https://uz.sputniknews.ru/20231008/minoborony-poteri-vsu-39761240.html

Минобороны России сообщило о потерях ВСУ за последние сутки

Минобороны России сообщило о потерях ВСУ за последние сутки

Всего с начала спецоперации уничтожено до 490 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, более 7,6 тыс. БПЛА, свыше 12,4 тыс. танков и других боевых бронемашин.

2023-10-08T20:56+0500

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Российские войска за минувшие сутки сбили две переделанные в ударный вариант ракеты С-200, три тактические ракеты "Точка-У" и 25 украинских дронов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. По его данным, на краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, а также гаубица Д-30. Отмечается, что потери противника на запорожском направлении составили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника и уничтожили пункт управления беспилотниками, Киев потерял за сутки более 185 украинских военнослужащих и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. Всего с начала спецоперации было уничтожено: 487 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7635 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12415 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13934 единицы специальной военной автомобильной техники.

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