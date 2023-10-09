https://uz.sputniknews.ru/20231009/eaes-priznaniye-svidetelstva-na-selxozproduktsiyu-39776289.html

В ЕАЭС будут взаимно признавать складские свидетельства на сельхозпродукцию

В ЕАЭС будут взаимно признавать складские свидетельства на сельхозпродукцию

Соответствующее соглашение подписали представители стран-участниц Союза, сообщили в Минторговли Казахстана.

2023-10-09T14:02+0500

2023-10-09T14:02+0500

2023-10-09T14:02+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

сельхозпродукция

казахстан

склад

соглашение

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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение, согласно которому будут взаимно признавать складские свидетельства на сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и интеграции Казахстана. Документ позволит сельхозпроизводителям "получать кредит под залог складского свидетельства в странах евразийской пятерки, а также путем реализации складских свидетельств продавать свою продукцию дистанционно". Соглашение начнет действовать с 1 июня 2026 года. До этого времени странам ЕАЭС необходимо принять соответствующие национальные правовые акты, отметили в ведомстве.

казахстан

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евразийский экономический союз еаэс складские свидетельства на сельхозпродукцию взаимное признание соглащение