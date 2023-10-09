https://uz.sputniknews.ru/20231009/eaes-priznaniye-svidetelstva-na-selxozproduktsiyu-39776289.html
В ЕАЭС будут взаимно признавать складские свидетельства на сельхозпродукцию
В ЕАЭС будут взаимно признавать складские свидетельства на сельхозпродукцию
Соответствующее соглашение подписали представители стран-участниц Союза, сообщили в Минторговли Казахстана.
2023-10-09T14:02+0500
2023-10-09T14:02+0500
2023-10-09T14:02+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
сельхозпродукция
казахстан
склад
соглашение
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ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение, согласно которому будут взаимно признавать складские свидетельства на сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и интеграции Казахстана. Документ позволит сельхозпроизводителям "получать кредит под залог складского свидетельства в странах евразийской пятерки, а также путем реализации складских свидетельств продавать свою продукцию дистанционно". Соглашение начнет действовать с 1 июня 2026 года. До этого времени странам ЕАЭС необходимо принять соответствующие национальные правовые акты, отметили в ведомстве.
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евразийский экономический союз еаэс складские свидетельства на сельхозпродукцию взаимное признание соглащение
евразийский экономический союз еаэс складские свидетельства на сельхозпродукцию взаимное признание соглащение
В ЕАЭС будут взаимно признавать складские свидетельства на сельхозпродукцию
Соответствующее соглашение подписали представители стран-участниц Союза, сообщили в Минторговли Казахстана.
ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение, согласно которому будут взаимно признавать складские свидетельства на сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и интеграции Казахстана.
"Страны ЕАЭС подписали соглашение о складских свидетельствах на сельхозпродукцию. Данный документ позволит развивать онлайн-торговлю сельхозпродукцией в странах ЕАЭС на основе взаимного признания бездокументарных складских свидетельств", - говорится в сообщении.
Документ позволит сельхозпроизводителям "получать кредит под залог складского свидетельства в странах евразийской пятерки, а также путем реализации складских свидетельств продавать свою продукцию дистанционно".
Соглашение начнет действовать с 1 июня 2026 года. До этого времени странам ЕАЭС необходимо принять соответствующие национальные правовые акты, отметили в ведомстве.