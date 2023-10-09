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https://uz.sputniknews.ru/20231009/jenschina-xokim-rayon-tashkenta-39788445.html
Впервые женщина назначена хокимом одного из районов Ташкента
Впервые женщина назначена хокимом одного из районов Ташкента
Главой Яккасарайского района столицы стала Нилуфар Аллабергенова, которая до настоящего времени работала прокурором этого же района.
2023-10-09T18:56+0500
2023-10-09T18:56+0500
узбекистан
общество
назначения
ташкент
хоким
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Пост хокима Яккасарайского района Ташкента заняла Нилуфар Аллабергенова, сообщает пресс-служба городской администрации.В столице это первый случай, когда один из районов возглавила женщина.Ранее Нилуфар Аллабергенова работала заместителем прокурора в Яшнабадском, Чиланзарском и Мирзо-Улугбекском районах.А с 2019 года до назначения на пост хокима Нилуфар Аллабергенова занимала должность прокурора Яккасарайского района.Нарбаева: решение важных задач невозможно без участия женщин"Я хочу видеть решение женских проблем" — Саида Мирзиёева о женском форуме ШОС
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узбекистан общество ташкент яккасарайский район хоким нилуфар аллабергенова назначения
узбекистан общество ташкент яккасарайский район хоким нилуфар аллабергенова назначения

Впервые женщина назначена хокимом одного из районов Ташкента

18:56 09.10.2023
© Пресс-службы хокимията города ТашкентаНилуфар Аллабергенова назначена хокимом Яккасарайского района
Нилуфар Аллабергенова назначена хокимом Яккасарайского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2023
© Пресс-службы хокимията города Ташкента
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Главой Яккасарайского района столицы стала Нилуфар Аллабергенова, которая до настоящего времени работала прокурором этого же района.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Пост хокима Яккасарайского района Ташкента заняла Нилуфар Аллабергенова, сообщает пресс-служба городской администрации.
В столице это первый случай, когда один из районов возглавила женщина.
Ранее Нилуфар Аллабергенова работала заместителем прокурора в Яшнабадском, Чиланзарском и Мирзо-Улугбекском районах.
А с 2019 года до назначения на пост хокима Нилуфар Аллабергенова занимала должность прокурора Яккасарайского района.
Нарбаева: решение важных задач невозможно без участия женщин
"Я хочу видеть решение женских проблем" — Саида Мирзиёева о женском форуме ШОС
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