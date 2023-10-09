https://uz.sputniknews.ru/20231009/jenschina-xokim-rayon-tashkenta-39788445.html

Впервые женщина назначена хокимом одного из районов Ташкента

Впервые женщина назначена хокимом одного из районов Ташкента

Главой Яккасарайского района столицы стала Нилуфар Аллабергенова, которая до настоящего времени работала прокурором этого же района.

2023-10-09T18:56+0500

2023-10-09T18:56+0500

2023-10-09T18:56+0500

узбекистан

общество

назначения

ташкент

хоким

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Пост хокима Яккасарайского района Ташкента заняла Нилуфар Аллабергенова, сообщает пресс-служба городской администрации.В столице это первый случай, когда один из районов возглавила женщина.Ранее Нилуфар Аллабергенова работала заместителем прокурора в Яшнабадском, Чиланзарском и Мирзо-Улугбекском районах.А с 2019 года до назначения на пост хокима Нилуфар Аллабергенова занимала должность прокурора Яккасарайского района.Нарбаева: решение важных задач невозможно без участия женщин"Я хочу видеть решение женских проблем" — Саида Мирзиёева о женском форуме ШОС

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