https://uz.sputniknews.ru/20231009/rossiya-sryv-ataka-pexota-vsu-yujnodonetsk-39765264.html
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
При этом они ликвидировали разведывательную группу противника.
2023-10-09T09:48+0500
2023-10-09T09:48+0500
2023-10-09T09:51+0500
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" пресекли попытки атаки пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении, также они ликвидировали разведгруппу, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.По словам Чехова, российская артиллерия ликвидировала склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, автомобильную технику с националистами в районах Катериновки и Константиновки. Кроме того, во время контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета.Авиация нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 72-й механизированной бригады в Угледаре, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Старомайорского и северо-западнее Приютного", добавил начальник пресс-центра.
https://uz.sputniknews.ru/20231008/minoborony-poteri-vsu-39761240.html
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в мире спецоперация всу атака россия
в мире спецоперация всу атака россия
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
09:48 09.10.2023 (обновлено: 09:51 09.10.2023)
При этом они ликвидировали разведывательную группу противника.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik.
Подразделения группировки войск "Восток" пресекли попытки атаки пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении, также они ликвидировали разведгруппу, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.
"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем пресечены попытки атаки пехоты противника в направлениях Никольского и Приютного. Вскрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского. Также в районе Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ", — рассказал он.
По словам Чехова, российская артиллерия ликвидировала склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, автомобильную технику с националистами в районах Катериновки и Константиновки. Кроме того, во время контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета.
Авиация нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 72-й механизированной бригады в Угледаре, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Старомайорского и северо-западнее Приютного", добавил начальник пресс-центра.