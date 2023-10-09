https://uz.sputniknews.ru/20231009/rossiya-sryv-ataka-pexota-vsu-yujnodonetsk-39765264.html

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

При этом они ликвидировали разведывательную группу противника.

2023-10-09T09:48+0500

2023-10-09T09:48+0500

2023-10-09T09:51+0500

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" пресекли попытки атаки пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении, также они ликвидировали разведгруппу, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.По словам Чехова, российская артиллерия ликвидировала склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, автомобильную технику с националистами в районах Катериновки и Константиновки. Кроме того, во время контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета.Авиация нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 72-й механизированной бригады в Угледаре, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Старомайорского и северо-западнее Приютного", добавил начальник пресс-центра.

https://uz.sputniknews.ru/20231008/minoborony-poteri-vsu-39761240.html

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