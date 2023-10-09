https://uz.sputniknews.ru/20231009/uzbekistana-pobeda-v-mejdunarodnoy-finansovoy-olimpiade-39791399.html

Студентки из Узбекистана победили в международной финансовой олимпиаде

Студентки из Узбекистана победили в международной финансовой олимпиаде

В III Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Сочи принимали участие более 500 талантливых учащихся из 19 стран.

2023-10-09T19:52+0500

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узбекистан

общество

россия

сочи

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победители

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Студентки из Узбекистана стали победительницами III Международной олимпиады по финансовой безопасности, проходившей в Сочи, сообщает пресс-служба Ташкентского финансового института.Победа досталась студенткам 4 курса этого вуза Ситорабону Хамрохуджаевой и Назире Ходжарахмановой.Победительницы получили медали и дипломы олимпиады. Олимпиада проходила на федеральной территории "Сириус" в Сочи. В финальном этапе соревнования принимали участие 550 школьников и студентов из 19 стран. Узбекистан представляли 10 учащихся.Соревнования проходили по дисциплинам "Экономика, финансово-кредитная и экономическая безопасность", "Международные отношения", "Информационная безопасность". и "Юриспруденция".Для ребят были организованы встречи с экспертами, работодателями, а также практикумы, мастер-классы, панельные дискуссии, спортивные и культурные мероприятия и многое другое.

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