https://uz.sputniknews.ru/20231009/uzbekistana-pobeda-v-mejdunarodnoy-finansovoy-olimpiade-39791399.html
Студентки из Узбекистана победили в международной финансовой олимпиаде
Студентки из Узбекистана победили в международной финансовой олимпиаде
В III Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Сочи принимали участие более 500 талантливых учащихся из 19 стран.
2023-10-09T19:52+0500
2023-10-09T19:52+0500
2023-10-09T20:01+0500
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сочи
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победители
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Студентки из Узбекистана стали победительницами III Международной олимпиады по финансовой безопасности, проходившей в Сочи, сообщает пресс-служба Ташкентского финансового института.Победа досталась студенткам 4 курса этого вуза Ситорабону Хамрохуджаевой и Назире Ходжарахмановой.Победительницы получили медали и дипломы олимпиады. Олимпиада проходила на федеральной территории "Сириус" в Сочи. В финальном этапе соревнования принимали участие 550 школьников и студентов из 19 стран. Узбекистан представляли 10 учащихся.Соревнования проходили по дисциплинам "Экономика, финансово-кредитная и экономическая безопасность", "Международные отношения", "Информационная безопасность". и "Юриспруденция".Для ребят были организованы встречи с экспертами, работодателями, а также практикумы, мастер-классы, панельные дискуссии, спортивные и культурные мероприятия и многое другое.
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узбекистан россия сочи сириус олимпиада по финансовой безопасности студентки ташкентский финансовый институт ситорабону хамрохуджаева назира ходжарахманова
узбекистан россия сочи сириус олимпиада по финансовой безопасности студентки ташкентский финансовый институт ситорабону хамрохуджаева назира ходжарахманова
Студентки из Узбекистана победили в международной финансовой олимпиаде
19:52 09.10.2023 (обновлено: 20:01 09.10.2023)
В III Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Сочи принимали участие более 500 талантливых учащихся из 19 стран.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik.
Студентки из Узбекистана стали победительницами III Международной олимпиады по финансовой безопасности, проходившей в Сочи, сообщает
пресс-служба Ташкентского финансового института.
Победа досталась студенткам 4 курса этого вуза Ситорабону Хамрохуджаевой и Назире Ходжарахмановой.
Победительницы получили медали и дипломы олимпиады.
Олимпиада проходила на федеральной территории "Сириус" в Сочи. В финальном этапе соревнования принимали участие 550 школьников и студентов из 19 стран. Узбекистан представляли 10 учащихся.
Соревнования проходили по дисциплинам "Экономика, финансово-кредитная и экономическая безопасность", "Международные отношения", "Информационная безопасность". и "Юриспруденция".
Для ребят были организованы встречи с экспертами, работодателями, а также практикумы, мастер-классы, панельные дискуссии, спортивные и культурные мероприятия и многое другое.