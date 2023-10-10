https://uz.sputniknews.ru/20231010/eaes-resursy-infografika-39795006.html

Чем богаты страны ЕАЭС — инфографика

Чем богаты страны ЕАЭС — инфографика

Евразийский экономический союз это региональное объединение стран, цель которого - всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

2023-10-10T11:22+0500

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2023-10-10T11:22+0500

еаэс и узбекистан

инфографика

еаэс

население

площадь

энергоресурсы

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Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции. Учрежден Договором о Евразийском экономическом союзе в 2014 году.Основные принципы интеграции в рамках ЕАЭС: свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Страны-участницы также проводят скоординированную или единую экономическую политику.Цель объединения — всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик, создание условий для стабильного развития и повышения жизненного уровня населения.ЕАЭС: главные факты — инфографикаС кем сотрудничает ЕАЭС — инфографика

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