https://uz.sputniknews.ru/20231010/rossiya-boytsy-udar-most-dnr-39802047.html
Российские военные нанесли удар по мосту в ДНР
Российские военные нанесли удар по мосту в ДНР
Авиагруппа "Центр" воздушно-космических сил РФ атаковала автомобильный мост в районе Торского в ДНР. Также она вскрыла и подавила 30 артиллерийских расчетов ВСУ.
2023-10-10T12:01+0500
2023-10-10T12:01+0500
2023-10-10T12:06+0500
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Тактическая авиагруппа ВКС России нанесла удар по автомобильному мосту в районе Торского на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.Также, в ходе контрбатарейной борьбы силы группировки вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов ВСУ.По словам Савчука, военнослужащие РФ также сорвали и отразили шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. ВСУ потеряли около 60 военных и 2 бронемашины.В свою очередь, в российском оборонном ведомстве сообщили, что экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт украинских войск.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://uz.sputniknews.ru/20231009/rossiya-sryv-ataka-pexota-vsu-yujnodonetsk-39765264.html
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спецоперация всу в мире россия днр мост удар вооружённые силы рф вооружённые силы
Российские военные нанесли удар по мосту в ДНР
12:01 10.10.2023 (обновлено: 12:06 10.10.2023)
Авиагруппа "Центр" воздушно-космических сил РФ атаковала автомобильный мост в районе Торского в ДНР. Также она вскрыла и подавила 30 артиллерийских расчетов ВСУ.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
Тактическая авиагруппа ВКС России нанесла удар по автомобильному мосту в районе Торского на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.
"Тактическая авиационная группа нанесла удары по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики", — рассказал он.
Также, в ходе контрбатарейной борьбы силы группировки вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов ВСУ.
По словам Савчука, военнослужащие РФ также сорвали и отразили шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. ВСУ потеряли около 60 военных и 2 бронемашины.
В свою очередь, в российском оборонном ведомстве сообщили, что экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт украинских войск.
* Запрещенная в России террористическая организация.