https://uz.sputniknews.ru/20231010/rossiya-boytsy-udar-most-dnr-39802047.html

Российские военные нанесли удар по мосту в ДНР

Российские военные нанесли удар по мосту в ДНР

Авиагруппа "Центр" воздушно-космических сил РФ атаковала автомобильный мост в районе Торского в ДНР. Также она вскрыла и подавила 30 артиллерийских расчетов ВСУ.

2023-10-10T12:01+0500

2023-10-10T12:01+0500

2023-10-10T12:06+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

всу

россия

в мире

днр

мост

удар

вооружённые силы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0a/39802559_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_311b7f58300d8a4d7b7e7470fceb2b27.jpg

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Тактическая авиагруппа ВКС России нанесла удар по автомобильному мосту в районе Торского на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.Также, в ходе контрбатарейной борьбы силы группировки вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов ВСУ.По словам Савчука, военнослужащие РФ также сорвали и отразили шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. ВСУ потеряли около 60 военных и 2 бронемашины.В свою очередь, в российском оборонном ведомстве сообщили, что экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт украинских войск.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://uz.sputniknews.ru/20231009/rossiya-sryv-ataka-pexota-vsu-yujnodonetsk-39765264.html

россия

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спецоперация всу в мире россия днр мост удар вооружённые силы рф вооружённые силы