https://uz.sputniknews.ru/20231010/ukraina-orujiye-nato-zaxarova-kommentariy-39799751.html

Россия предупреждала, куда идет оружие НАТО с Украины — Захарова

Россия предупреждала, куда идет оружие НАТО с Украины — Захарова

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала появление западного оружия, которое поставлялось на Украину, на израильско-палестинском фронте.

2023-10-10T10:38+0500

2023-10-10T10:38+0500

2023-10-10T10:38+0500

в мире

россия

мид рф

мария захарова

брифинг

вооружение

оружие

киев

поставки

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/07/30553582_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f8fdd5b4d401a785c1def1ed91335fbe.jpg

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел России на протяжении полутора лет предупреждало о том, что поставляемое Киеву натовское, в первую очередь американское оружие уходит на международный черный рынок, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.Дипломат привела примеры заявлений на более 20 брифингах, где она указывала на конкретные факты появления предназначенного Украине западного оружия в разных точках планеты. Однако, по ее словам, ведущие западные СМИ, такие как Bloomberg, ВВС, The Associated Press, The New York Times и другие ни разу не цитировали эти данные, а также не проводили на их основании собственные расследования.Ряд американских политиков в последние дни отмечали, что палестинское движение ХАМАС могло использовать для атак на Израиль американское оружие, полученное с Украины. Об этом, в частности, заявила депутат палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.Напомним, что в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тыс. человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3 726.

россия

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире россия мид рф мария захарова брифинг вооружение оружие киев поставки нато