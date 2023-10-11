https://uz.sputniknews.ru/20231011/rossiya-aviatsiya-14-udar-vsu-kupyansk-39832859.html

Российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ

Российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ

Самолеты и вертолеты группировки "Запад" успешно атаковали бригады Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

2023-10-11T10:26+0500

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Вертолеты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки полковника Сергея Зыбинского. Также, по его словам, расчеты тяжелых огнеметных систем дважды ударили по взводным опорным пунктам украинской 4-й танковой бригады в районе Макеевки.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия "Запада" ликвидировали 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация" и два минометных расчета в районах Кисловки и Новоосиновки."Общие потери противника составили более четырех взводов живой силы, два пикапа, два беспилотных летательных аппарата", — добавил Зыбинский.

https://uz.sputniknews.ru/20231010/rossiya-boytsy-udar-most-dnr-39802047.html

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