https://uz.sputniknews.ru/20231011/rossiya-aviatsiya-14-udar-vsu-kupyansk-39832859.html
Российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ
Российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ
Самолеты и вертолеты группировки "Запад" успешно атаковали бригады Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.
2023-10-11T10:26+0500
2023-10-11T10:26+0500
2023-10-11T11:31+0500
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Вертолеты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки полковника Сергея Зыбинского. Также, по его словам, расчеты тяжелых огнеметных систем дважды ударили по взводным опорным пунктам украинской 4-й танковой бригады в районе Макеевки.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия "Запада" ликвидировали 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация" и два минометных расчета в районах Кисловки и Новоосиновки."Общие потери противника составили более четырех взводов живой силы, два пикапа, два беспилотных летательных аппарата", — добавил Зыбинский.
https://uz.sputniknews.ru/20231010/rossiya-boytsy-udar-most-dnr-39802047.html
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в мире спецоперация всу россия
в мире спецоперация всу россия
Российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ
10:26 11.10.2023 (обновлено: 11:31 11.10.2023)
Самолеты и вертолеты группировки "Запад" успешно атаковали бригады Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
Вертолеты и штурмовики российской группировки "Запад" нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки полковника Сергея Зыбинского.
"На Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, самолеты штурмовой авиации группировки войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое", — рассказал он.
Также, по его словам, расчеты тяжелых огнеметных систем дважды ударили по взводным опорным пунктам украинской 4-й танковой бригады в районе Макеевки.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия "Запада" ликвидировали 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация" и два минометных расчета в районах Кисловки и Новоосиновки.
"Общие потери противника составили более четырех взводов живой силы, два пикапа, два беспилотных летательных аппарата", — добавил Зыбинский.