https://uz.sputniknews.ru/20231012/uzbekistan-studenty-finansy-olimpiada-sochi-39871899.html

Студенты из Узбекистана заняли почётное место на Международной олимпиаде

Студенты из Узбекистана заняли почётное место на Международной олимпиаде

В финале приняли участие около 500 студентов из 19 стран. Состязания проходили по 4 направлениям: финансовая и информационная безопасность, юриспруденция и международные отношения.

2023-10-12T10:30+0500

2023-10-12T10:30+0500

2023-10-12T10:35+0500

студенты

олимпиада

сочи

финал

министерство высшего и среднего специального образования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0c/39871081_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11e8a3d7564b1ce9cc76014695a8a127.jpg

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В финале III Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая прошла в городе Сочи, 10 студентов вузов Узбекистана заняли третье место, после России и Беларуси, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций.Всего в финале приняли участие около 500 студентов из 19 стран. Состязания проходили по 4 направлениям: финансовая и информационная безопасность, юриспруденция и международные отношения.Кроме того, для участников олимпиады организовали более 60 различных образовательных мероприятий, тренингов, мастер-классов и дискуссий. Пять студентов сборной Узбекистана получили дипломы I и II степени по ряду направлений, а четверых отметили в различных номинациях и наградили ценными призами.

сочи

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

студенты олимпиада сочи финал победители