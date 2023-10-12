https://uz.sputniknews.ru/20231012/uzbekistan-studenty-finansy-olimpiada-sochi-39871899.html
Студенты из Узбекистана заняли почётное место на Международной олимпиаде
Студенты из Узбекистана заняли почётное место на Международной олимпиаде
В финале приняли участие около 500 студентов из 19 стран. Состязания проходили по 4 направлениям: финансовая и информационная безопасность, юриспруденция и международные отношения.
2023-10-12T10:30+0500
2023-10-12T10:30+0500
2023-10-12T10:35+0500
студенты
олимпиада
сочи
финал
министерство высшего и среднего специального образования
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В финале III Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая прошла в городе Сочи, 10 студентов вузов Узбекистана заняли третье место, после России и Беларуси, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций.Всего в финале приняли участие около 500 студентов из 19 стран. Состязания проходили по 4 направлениям: финансовая и информационная безопасность, юриспруденция и международные отношения.Кроме того, для участников олимпиады организовали более 60 различных образовательных мероприятий, тренингов, мастер-классов и дискуссий. Пять студентов сборной Узбекистана получили дипломы I и II степени по ряду направлений, а четверых отметили в различных номинациях и наградили ценными призами.
сочи
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студенты олимпиада сочи финал победители
студенты олимпиада сочи финал победители
Студенты из Узбекистана заняли почётное место на Международной олимпиаде
10:30 12.10.2023 (обновлено: 10:35 12.10.2023)
В финале приняли участие около 500 студентов из 19 стран. Состязания проходили по 4 направлениям: финансовая и информационная безопасность, юриспруденция и международные отношения.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
В финале III Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая прошла в городе Сочи, 10 студентов вузов Узбекистана заняли третье место, после России и Беларуси, сообщает
министерство высшего образования, науки и инноваций.
Всего в финале приняли участие около 500 студентов из 19 стран. Состязания проходили по 4 направлениям: финансовая и информационная безопасность, юриспруденция и международные отношения.
Кроме того, для участников олимпиады организовали более 60 различных образовательных мероприятий, тренингов, мастер-классов и дискуссий.
Пять студентов сборной Узбекистана получили дипломы I и II степени по ряду направлений, а четверых отметили в различных номинациях и наградили ценными призами.