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https://uz.sputniknews.ru/20231013/bishkek-zasedaniye-soveta-glav-sng-uzkiy-sostav-39923815.html
В Бишкеке проходит заседание совета глав СНГ в узком составе — трансляция завершена
В Бишкеке проходит заседание совета глав СНГ в узком составе — трансляция завершена
После его завершения президенты начнут заседать в расширенном составе с участием своих делегаций.
2023-10-13T13:16+0500
2023-10-13T14:30+0500
политика
кыргызстан
бишкек
саммит
снг
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
владимир путин
россия
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Бишкеке стартовало заседание совета глав СНГ в узком составе.Оно проходит под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В нем участвуют лидеры России — Владимир Путин, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, Беларуси — Александр Лукашенко, Азербайджана — Ильхам Алиев, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана — Эмомали Рахмон и Туркменистана — Сердар Бердымухамедов.Заседание совета глав СНГ в узком составе проходит в закрытом режиме. После этого президенты начнут заседать в расширенном составе с участием своих делегаций.Главы государств в ходе саммита обсудят вопросы торгово-экономического партнерства, безопасности и экологии. Также они подведут итоги взаимодействия в рамках СНГ в этом году и определят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.Саммит СНГ проходит в государственной резиденции "Ала-Арча" президента Кыргызстана.
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политика кыргызстан бишкек саммит снг президент узбекистана шавкат мирзиёев владимир путин прямая трансляция
политика кыргызстан бишкек саммит снг президент узбекистана шавкат мирзиёев владимир путин прямая трансляция

В Бишкеке проходит заседание совета глав СНГ в узком составе — трансляция завершена

13:16 13.10.2023 (обновлено: 14:30 13.10.2023)
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После его завершения президенты начнут заседать в расширенном составе с участием своих делегаций.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Бишкеке стартовало заседание совета глав СНГ в узком составе.
Оно проходит под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В нем участвуют лидеры России — Владимир Путин, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, Беларуси — Александр Лукашенко, Азербайджана — Ильхам Алиев, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана — Эмомали Рахмон и Туркменистана — Сердар Бердымухамедов.
Заседание совета глав СНГ в узком составе проходит в закрытом режиме. После этого президенты начнут заседать в расширенном составе с участием своих делегаций.
Главы государств в ходе саммита обсудят вопросы торгово-экономического партнерства, безопасности и экологии. Также они подведут итоги взаимодействия в рамках СНГ в этом году и определят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.
Саммит СНГ проходит в государственной резиденции "Ала-Арча" президента Кыргызстана.
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