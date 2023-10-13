https://uz.sputniknews.ru/20231013/olimpiada-matematika-nukus-student-vuz-39908620.html
В Нукусе пройдет международная студенческая олимпиада
В Нукусе пройдет международная студенческая олимпиада
Участники будут соревноваться в знании математики за право в будущем поступить в магистратуру на основе государственного гранта.
2023-10-13T10:19+0500
2023-10-13T10:19+0500
2023-10-13T11:01+0500
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студенты
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Нукусе 23 — 29 октября пройдет Международная олимпиада по математике имени Мухаммада аль-Хорезми, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций.По постановлению Кабмина студенческую олимпиаду проводят в Узбекистане с 2018-го один раз в два года. Впервые мероприятие состоялось в Ургенче.Вуз, который пригласили к участию в олимпиаде, может направить только одну команду, состоящую из 4 студентов. Задание включает 5 задач на рабочем языке олимпиады, при необходимости их переводят на родной язык участников.Победителей олимпиады награждают золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Узбекистанцы зачисляются в магистратуру на основе государственного гранта вне квот приема по соответствующим специальностям — математика, физика, информационные технологии, а также инженерно-технический профиль. Международная олимпиада по математике имени Мухаммада аль-Хорезми будет проходить при поддержке министерства высшего образования, науки и инноваций, а также Совета министров Каракалпакстана.
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общество образование олимпиада студенты математика нукус каракалпакстан грант вузы студенты
общество образование олимпиада студенты математика нукус каракалпакстан грант вузы студенты
В Нукусе пройдет международная студенческая олимпиада
10:19 13.10.2023 (обновлено: 11:01 13.10.2023)
Участники будут соревноваться в знании математики за право в будущем поступить в магистратуру на основе государственного гранта.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
В Нукусе 23 — 29 октября пройдет Международная олимпиада по математике имени Мухаммада аль-Хорезми, сообщает
министерство высшего образования, науки и инноваций.
По постановлению
Кабмина студенческую олимпиаду проводят в Узбекистане с 2018-го один раз в два года. Впервые мероприятие состоялось в Ургенче.
Вуз, который пригласили к участию в олимпиаде, может направить только одну команду, состоящую из 4 студентов. Задание включает 5 задач на рабочем языке олимпиады, при необходимости их переводят на родной язык участников.
Победителей олимпиады награждают золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Узбекистанцы зачисляются в магистратуру на основе государственного гранта вне квот приема по соответствующим специальностям — математика, физика, информационные технологии, а также инженерно-технический профиль.
"Данное право сохраняется за победителем олимпиады — гражданином Республики Узбекистан в течение трех лет с момента окончания обучения в бакалавриате высшего образовательного учреждения", — говорится в постановлении.
Международная олимпиада по математике имени Мухаммада аль-Хорезми будет проходить при поддержке министерства высшего образования, науки и инноваций, а также Совета министров Каракалпакстана.