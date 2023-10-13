https://uz.sputniknews.ru/20231013/olimpiada-matematika-nukus-student-vuz-39908620.html

В Нукусе пройдет международная студенческая олимпиада

В Нукусе пройдет международная студенческая олимпиада

Участники будут соревноваться в знании математики за право в будущем поступить в магистратуру на основе государственного гранта.

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Нукусе 23 — 29 октября пройдет Международная олимпиада по математике имени Мухаммада аль-Хорезми, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций.По постановлению Кабмина студенческую олимпиаду проводят в Узбекистане с 2018-го один раз в два года. Впервые мероприятие состоялось в Ургенче.Вуз, который пригласили к участию в олимпиаде, может направить только одну команду, состоящую из 4 студентов. Задание включает 5 задач на рабочем языке олимпиады, при необходимости их переводят на родной язык участников.Победителей олимпиады награждают золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Узбекистанцы зачисляются в магистратуру на основе государственного гранта вне квот приема по соответствующим специальностям — математика, физика, информационные технологии, а также инженерно-технический профиль. Международная олимпиада по математике имени Мухаммада аль-Хорезми будет проходить при поддержке министерства высшего образования, науки и инноваций, а также Совета министров Каракалпакстана.

нукус

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