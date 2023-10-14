https://uz.sputniknews.ru/20231014/mirziyoev-posetil-obnovlennuyu-teplotsentral-v-tashkente--foto-39969021.html

Мирзиёев посетил обновленную теплоцентраль в Ташкенте — фото

Мирзиёев посетил обновленную теплоцентраль в Ташкенте — фото

В результате проделанной здесь работы появилась возможность бесперебойного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний сезон.

2023-10-14T20:00+0500

2023-10-14T20:00+0500

2023-10-14T20:00+0500

узбекистан

ташкент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

общество

теплоснабжение

фото

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил теплоцентраль №3 предприятия "Тошкент иссиклик маркази" в Шайхантахурском районе, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Данный комплекс построили в 1972 году. Действующие здесь 5 котельных вырабатывают 400 Гкал тепла и обеспечивают им 491 многоквартирный дом, а также более 150 учреждений социальной сферы.Прошлой зимой в результате резкого похолодания давление при подаче природного газа в теплоцентраль снизилось, что негативно отразилось на теплоснабжении потребителей. В связи с этим в текущем году создана возможность выработки тепла из альтернативного топлива. В частности, построили мазутное хозяйство, два котла приспособили к гибридной работе — на газе и мазуте. Все котельные отремонтировали. Для обеспечения нормального давления газа к теплоцентрали подвели отдельный газопровод протяженностью 4,6 километра.В результате появилась возможность бесперебойного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период. В частности, теплосети могут стабильно работать при температуре до 30 градусов ниже нуля. В этом процессе задействуют резервы мазута. Усиленная изоляция труб позволит снизить потери тепла.Аналогичным образом модернизировали и теплоцентраль №5.

https://uz.sputniknews.ru/20231014/mirziyoyev-tashkent-city-posescheniye-39967637.html

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