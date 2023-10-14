Мирзиёев посетил обновленную теплоцентраль в Ташкенте — фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент РУз ознакомился с обновленной теплоцентралью в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
В результате проведенной здесь работы появилась возможность бесперебойного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний сезон.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил теплоцентраль №3 предприятия "Тошкент иссиклик маркази" в Шайхантахурском районе, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбновленная теплоцентраль в Шайхантахурском районе Ташкента
Обновленная теплоцентраль в Шайхантахурском районе Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Данный комплекс построили в 1972 году. Действующие здесь 5 котельных вырабатывают 400 Гкал тепла и обеспечивают им 491 многоквартирный дом, а также более 150 учреждений социальной сферы.
Прошлой зимой в результате резкого похолодания давление при подаче природного газа в теплоцентраль снизилось, что негативно отразилось на теплоснабжении потребителей. В связи с этим в текущем году создана возможность выработки тепла из альтернативного топлива. В частности, построили мазутное хозяйство, два котла приспособили к гибридной работе — на газе и мазуте. Все котельные отремонтировали. Для обеспечения нормального давления газа к теплоцентрали подвели отдельный газопровод протяженностью 4,6 километра.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбновленная теплоцентраль в Шайхантахурском районе Ташкента
Обновленная теплоцентраль в Шайхантахурском районе Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
В результате появилась возможность бесперебойного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период. В частности, теплосети могут стабильно работать при температуре до 30 градусов ниже нуля. В этом процессе задействуют резервы мазута. Усиленная изоляция труб позволит снизить потери тепла.
Аналогичным образом модернизировали и теплоцентраль №5.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент РУз ознакомился с обновленной теплоцентралью в Ташкенте
Президент РУз ознакомился с обновленной теплоцентралью в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Следует признать, что долгие годы этой системе не уделялось должного внимания. Тепловые предприятия работали на старом ресурсе, устаревшими методами. И объемы производимого тепла не оправдывали расходы. Не удалось ни удовлетворить людей, ни обеспечить состоятельность предприятий. С учетом прошлогодних испытаний и используя имеющие возможности, мы проводим модернизацию теплоснабжения. Теперь необходимо принять меры для сохранения и экономии тепла", — сказал президент.