https://uz.sputniknews.ru/20231016/8-initsiativ-turizm-mirziyoev-unwto-40009719.html

Восемь инициатив в сфере туризма — что предложил Мирзиёев на сессии UNWTO

Восемь инициатив в сфере туризма — что предложил Мирзиёев на сессии UNWTO

Президент Узбекистана выступил на сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН в Самарканде.

2023-10-16T18:33+0500

2023-10-16T18:33+0500

2023-10-16T18:50+0500

узбекистан

общество

туризм

шавкат мирзиёев

unwto

выступление

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) выдвинул ряд инициатив для развития мировой туристической отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.Первой и самой важной проблемой глобального туризма Шавкат Мирзиёев назвал обеспечение безопасности туристов.Вторым важным вопросом он обозначил экологию и изменения климата. В этой связи президент Узбекистана предложил принять международную программу действий по развитию "зеленого" туризма.Третья инициатива связана с формированием благоприятных условий для туристов с ограниченными возможностями. Шавкат Мирзиёев предложил объявить в рамках UNWTO 2025 год Всемирным годом инклюзивного туризма и принять соответствующую декларацию.Президент Узбекистана предложил создать при Всемирной туристской организации Совет исторических городов для туризма.Еще одной важной сферой президент назвал образование. В Самарканде сегодня открылась Международная академия туризма UNWTO, которая будет заниматься обучением и повышением квалификации специалистов этой сферы. Со следующего года Узбекистан будет предоставлять специальные образовательные гранты для талантливых специалистов, сообщил Шавкат Мирзиёев и предложил участникам заседания принять участие в этой программе.Следующая инициатива – проведение в Ташкенте Всемирного молодежного саммита по туризму.Седьмая инициатива Шавката Мирзиёева – учредить специальную международную премию UNWTO за вклад в продвижение бренда "Шелковый путь". Реализацией этой инициативы мог бы заняться Тематический офис "Туризм на Шелковом пути" в Узбекистане, отметил президент.И последнее предложение президента – учредить глобальный медиа-кампус, который объединит ведущие СМИ, журналистов и тревел-блогеров.Напомним, в настоящее время в Самарканде проходит 25-я сессия Генеральной Ассамблеи UNWTO.В рамках Генассамблеи также состоятся инвестиционный и образовательный форумы, в которых примут участие ведущие компании, вузы и организации туристической отрасли.Ожидается, что по итогам форумов компании подпишут контракты и соглашения по реализации совместных проектов и программ.Мирзиёев оценил успехи сотрудничества Узбекистана с UNWTO

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