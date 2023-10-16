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https://uz.sputniknews.ru/20231016/8-initsiativ-turizm-mirziyoev-unwto-40009719.html
Восемь инициатив в сфере туризма — что предложил Мирзиёев на сессии UNWTO
Восемь инициатив в сфере туризма — что предложил Мирзиёев на сессии UNWTO
Президент Узбекистана выступил на сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН в Самарканде.
2023-10-16T18:33+0500
2023-10-16T18:50+0500
узбекистан
общество
туризм
шавкат мирзиёев
unwto
выступление
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) выдвинул ряд инициатив для развития мировой туристической отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.Первой и самой важной проблемой глобального туризма Шавкат Мирзиёев назвал обеспечение безопасности туристов.Вторым важным вопросом он обозначил экологию и изменения климата. В этой связи президент Узбекистана предложил принять международную программу действий по развитию "зеленого" туризма.Третья инициатива связана с формированием благоприятных условий для туристов с ограниченными возможностями. Шавкат Мирзиёев предложил объявить в рамках UNWTO 2025 год Всемирным годом инклюзивного туризма и принять соответствующую декларацию.Президент Узбекистана предложил создать при Всемирной туристской организации Совет исторических городов для туризма.Еще одной важной сферой президент назвал образование. В Самарканде сегодня открылась Международная академия туризма UNWTO, которая будет заниматься обучением и повышением квалификации специалистов этой сферы. Со следующего года Узбекистан будет предоставлять специальные образовательные гранты для талантливых специалистов, сообщил Шавкат Мирзиёев и предложил участникам заседания принять участие в этой программе.Следующая инициатива – проведение в Ташкенте Всемирного молодежного саммита по туризму.Седьмая инициатива Шавката Мирзиёева – учредить специальную международную премию UNWTO за вклад в продвижение бренда "Шелковый путь". Реализацией этой инициативы мог бы заняться Тематический офис "Туризм на Шелковом пути" в Узбекистане, отметил президент.И последнее предложение президента – учредить глобальный медиа-кампус, который объединит ведущие СМИ, журналистов и тревел-блогеров.Напомним, в настоящее время в Самарканде проходит 25-я сессия Генеральной Ассамблеи UNWTO.В рамках Генассамблеи также состоятся инвестиционный и образовательный форумы, в которых примут участие ведущие компании, вузы и организации туристической отрасли.Ожидается, что по итогам форумов компании подпишут контракты и соглашения по реализации совместных проектов и программ.Мирзиёев оценил успехи сотрудничества Узбекистана с UNWTO
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узбекистан самарканд сессия генеральная ассамблея unwto всемирной туристской организации оон выступление президент шавкат мирзиёев
узбекистан самарканд сессия генеральная ассамблея unwto всемирной туристской организации оон выступление президент шавкат мирзиёев

Восемь инициатив в сфере туризма — что предложил Мирзиёев на сессии UNWTO

18:33 16.10.2023 (обновлено: 18:50 16.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония открытия 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в городе Самарканде.
Церемония открытия 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в городе Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана выступил на сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) выдвинул ряд инициатив для развития мировой туристической отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.
Первой и самой важной проблемой глобального туризма Шавкат Мирзиёев назвал обеспечение безопасности туристов.
"Учитывая сегодняшнюю сложную ситуацию, в целях укрепления прочной правовой базы сферы международного туризма предлагаю в рамках Организации Объединенных Наций разработать Глобальный кодекс безопасного туризма", - сказал он.
Вторым важным вопросом он обозначил экологию и изменения климата. В этой связи президент Узбекистана предложил принять международную программу действий по развитию "зеленого" туризма.
"При содействии Организации мы намерены создать Глобальную лабораторию стартапов "зеленого" туризма совместно с недавно начавшим свою деятельность Центральноазиатским университетом изучения окружающей среды и изменения климата и Международным университетом "Шелковый путь" в Самарканде", - отметил лидер Узбекистана.
Третья инициатива связана с формированием благоприятных условий для туристов с ограниченными возможностями. Шавкат Мирзиёев предложил объявить в рамках UNWTO 2025 год Всемирным годом инклюзивного туризма и принять соответствующую декларацию.
Президент Узбекистана предложил создать при Всемирной туристской организации Совет исторических городов для туризма.
"Эта платформа откроет возможности для увеличения притока туристов на объекты культурного наследия, обмена самым передовым опытом по сохранению исторических памятников, формирования необходимых рекомендаций и решений", - отметил он, предложив провести первое заседание совета в Бухаре.
Еще одной важной сферой президент назвал образование. В Самарканде сегодня открылась Международная академия туризма UNWTO, которая будет заниматься обучением и повышением квалификации специалистов этой сферы. Со следующего года Узбекистан будет предоставлять специальные образовательные гранты для талантливых специалистов, сообщил Шавкат Мирзиёев и предложил участникам заседания принять участие в этой программе.
Следующая инициатива – проведение в Ташкенте Всемирного молодежного саммита по туризму.
Седьмая инициатива Шавката Мирзиёева – учредить специальную международную премию UNWTO за вклад в продвижение бренда "Шелковый путь". Реализацией этой инициативы мог бы заняться Тематический офис "Туризм на Шелковом пути" в Узбекистане, отметил президент.
И последнее предложение президента – учредить глобальный медиа-кампус, который объединит ведущие СМИ, журналистов и тревел-блогеров.
"Целесообразно проводить такие медиафорумы раз в два года в рамках следующих сессий Генеральной Ассамблеи Организации. Мы готовы принять первый медиа-кампус в нашей стране", - отметил Шавкат Мирзиёев.
Напомним, в настоящее время в Самарканде проходит 25-я сессия Генеральной Ассамблеи UNWTO.
В рамках Генассамблеи также состоятся инвестиционный и образовательный форумы, в которых примут участие ведущие компании, вузы и организации туристической отрасли.
Ожидается, что по итогам форумов компании подпишут контракты и соглашения по реализации совместных проектов и программ.
Мирзиёев оценил успехи сотрудничества Узбекистана с UNWTO
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