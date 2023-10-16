https://uz.sputniknews.ru/20231016/moskovskie-vysotki-tashkent-proekt-rekonstruktsii-40007755.html

Жители “московских” высоток в Ташкенте сами выберут проект реконструкции домов — хокимият

Жители “московских” высоток в Ташкенте сами выберут проект реконструкции домов — хокимият

В соцсетях распространилась и получила широкий резонанс информация о начале ремонта знаменитых “московских” высоток в центре столицы без согласования проекта с жителями.

2023-10-16T18:27+0500

2023-10-16T18:27+0500

2023-10-16T18:33+0500

общество

хокимият ташкента

ремонт

жилой дом

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протест

ташкент

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узбекистан

площадь хамида алимджана

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Данная информация не соответствует действительности, и жители знаменитых высоток на массиве Дархан сами выберут проект реконструкции домов, сообщили корреспонденту Sputnik в хокимияте Мирзо-Улугбекского района.Подрядчик подготовил несколько вариантов дизайна, которые еще обговариваются с собственниками квартир и специалистами, уточнили в районной администрации. В сообщении также подчеркнули, что в течение многих лет, без соответствующих ремонтных работ и под воздействием природных факторов, облицовка фасада домов, в том числе металлические конструкции, пришли в негодность и могут представлять опасность, в частности, во время сильных ветров.В Ташкенте после реконструкции открылась Республиканская детская библиотека — видео

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