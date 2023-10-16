https://uz.sputniknews.ru/20231016/moskovskie-vysotki-tashkent-proekt-rekonstruktsii-40007755.html
Жители “московских” высоток в Ташкенте сами выберут проект реконструкции домов — хокимият
Жители “московских” высоток в Ташкенте сами выберут проект реконструкции домов — хокимият
В соцсетях распространилась и получила широкий резонанс информация о начале ремонта знаменитых “московских” высоток в центре столицы без согласования проекта с жителями.
2023-10-16T18:27+0500
2023-10-16T18:27+0500
2023-10-16T18:33+0500
общество
хокимият ташкента
ремонт
жилой дом
жители
протест
ташкент
проект
узбекистан
площадь хамида алимджана
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Данная информация не соответствует действительности, и жители знаменитых высоток на массиве Дархан сами выберут проект реконструкции домов, сообщили корреспонденту Sputnik в хокимияте Мирзо-Улугбекского района.Подрядчик подготовил несколько вариантов дизайна, которые еще обговариваются с собственниками квартир и специалистами, уточнили в районной администрации. В сообщении также подчеркнули, что в течение многих лет, без соответствующих ремонтных работ и под воздействием природных факторов, облицовка фасада домов, в том числе металлические конструкции, пришли в негодность и могут представлять опасность, в частности, во время сильных ветров.В Ташкенте после реконструкции открылась Республиканская детская библиотека — видео
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узбекистан общество ташкент хокимият ремонт фасад жилой дом жители против протест проект дархан мирзо-улугбекский район площадь хамида алимджана
узбекистан общество ташкент хокимият ремонт фасад жилой дом жители против протест проект дархан мирзо-улугбекский район площадь хамида алимджана
Жители “московских” высоток в Ташкенте сами выберут проект реконструкции домов — хокимият
18:27 16.10.2023 (обновлено: 18:33 16.10.2023)
В соцсетях распространилась и получила широкий резонанс информация о начале ремонта знаменитых “московских” высоток в центре столицы без согласования проекта с жителями.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Данная информация не соответствует действительности, и жители знаменитых высоток на массиве Дархан сами выберут проект реконструкции домов, сообщили корреспонденту Sputnik в хокимияте Мирзо-Улугбекского района.
Подрядчик подготовил несколько вариантов дизайна, которые еще обговариваются с собственниками квартир и специалистами, уточнили в районной администрации.
“Как вам известно, в Ташкенте с учетом градостроительных норм проводится ряд практических работ по ремонту фасадов многоэтажных домов, зданий, приведению их в современный вид. В частности, процесс ремонтных работ фасадов 18- и 9-этажных домов на площади Хамида Алимжана будет организован поэтапно, на основе предложения и согласия граждан”, — прокомментировали в пресс-службе районной администрации.
В сообщении также подчеркнули, что в течение многих лет, без соответствующих ремонтных работ и под воздействием природных факторов, облицовка фасада домов, в том числе металлические конструкции, пришли в негодность и могут представлять опасность, в частности, во время сильных ветров.
“На данных многоэтажках ремонтные работы еще не начинались. В настоящее время разрабатывается несколько проектов, которые будут представлены жителям и в установленном порядке будут согласовывать с ними. Все будет сделано с минимальным риском для исторического облика, но с максимальной пользой для сохранности. Подобные работы уже ведутся по улице Нукусской”, — заверили в хокимияте.