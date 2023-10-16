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https://uz.sputniknews.ru/20231016/novye-podrobnosti-vzryv-avtobus-40005821.html
Стали известны новые подробности о пострадавших в Узбекистане от взрыва в автобусе
Стали известны новые подробности о пострадавших в Узбекистане от взрыва в автобусе
В управлении здравоохранения Кашкадарьинской области сообщили о состоянии пострадавших
2023-10-16T17:00+0500
2023-10-16T17:03+0500
узбекистан
автобус
взрыв
газовый баллон
кашкадарьинская область
пассажиры
пострадавшие
реанимация
мчс узбекистана
минздрав узбекистана
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. После взрыва газа в автобусе в Мубарекском районе Кашкадарьинской области четверым пострадавшим провели экстренные операции, сообщает облздрав. В настоящее время они находятся в реанимационном отделении медицинского объединения Мубарекского района.Еще четверо с различными травмами находятся под наблюдением врачей в хирургическом отделении этого же медучреждения. Также 16-ти обратившимся оказали медицинскую помощь амбулаторно и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.Напомним, ранее сообщалось о 4-х госпитализированных после взрыва газа в автобусе в Мубарекском районе Кашкадарьинской области.
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узбекистан пострадавшие автобус взрыв газовый баллон кашкадарьинская область мубарак мубаракский район мчс узбекистана минздрав узбекистана
узбекистан пострадавшие автобус взрыв газовый баллон кашкадарьинская область мубарак мубаракский район мчс узбекистана минздрав узбекистана

Стали известны новые подробности о пострадавших в Узбекистане от взрыва в автобусе

17:00 16.10.2023 (обновлено: 17:03 16.10.2023)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинское оборудование, архивное фото.
Медицинское оборудование, архивное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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О состоянии пострадавших сообщило Управление здравоохранения Кашкадарьинской области.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. После взрыва газа в автобусе в Мубарекском районе Кашкадарьинской области четверым пострадавшим провели экстренные операции, сообщает облздрав. В настоящее время они находятся в реанимационном отделении медицинского объединения Мубарекского района.
Еще четверо с различными травмами находятся под наблюдением врачей в хирургическом отделении этого же медучреждения.
Также 16-ти обратившимся оказали медицинскую помощь амбулаторно и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
Напомним, ранее сообщалось о 4-х госпитализированных после взрыва газа в автобусе в Мубарекском районе Кашкадарьинской области.
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