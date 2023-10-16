https://uz.sputniknews.ru/20231016/novye-podrobnosti-vzryv-avtobus-40005821.html

Стали известны новые подробности о пострадавших в Узбекистане от взрыва в автобусе

Стали известны новые подробности о пострадавших в Узбекистане от взрыва в автобусе

В управлении здравоохранения Кашкадарьинской области сообщили о состоянии пострадавших

2023-10-16T17:00+0500

2023-10-16T17:00+0500

2023-10-16T17:03+0500

узбекистан

автобус

взрыв

газовый баллон

кашкадарьинская область

пассажиры

пострадавшие

реанимация

мчс узбекистана

минздрав узбекистана

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. После взрыва газа в автобусе в Мубарекском районе Кашкадарьинской области четверым пострадавшим провели экстренные операции, сообщает облздрав. В настоящее время они находятся в реанимационном отделении медицинского объединения Мубарекского района.Еще четверо с различными травмами находятся под наблюдением врачей в хирургическом отделении этого же медучреждения. Также 16-ти обратившимся оказали медицинскую помощь амбулаторно и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.Напомним, ранее сообщалось о 4-х госпитализированных после взрыва газа в автобусе в Мубарекском районе Кашкадарьинской области.

узбекистан

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