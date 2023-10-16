https://uz.sputniknews.ru/20231016/samarkand-sessiya-genassambleya-unwto-turizm-video-39990420.html

Сегодня в Самарканде начнется юбилейная сессия Генассамблеи UNWTO — видео

Сегодня в Самарканде начнется юбилейная сессия Генассамблеи UNWTO — видео

В 25-й сессии Генассамблеи Всемирной организации туризма ООН примут участие представители более 130 стран

2023-10-16T12:11+0500

2023-10-16T12:11+0500

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узбекистан

самарканд

туризм

туризм

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оон

самаркандская область

навоийская область

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САМАРКАНД, 16 окт — Sputnik. Сегодня в Самарканде начнет работу 25-я сессия Генассамблеи UNWTO, сообщает корреспондент Sputnik. Для участия в открытии 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) сегодня город Самарканд посетит президент Шавкат Мирзиёев. Глава государства выступит на открытии главного саммита этой ведущей отраслевой структуры системы ООН. В рамках программы запланировано также проведение встречи с генеральным секретарем ЮНВТО Зурабом Пололикашвили, который прибыл в Самарканд накануне, и ознакомление с выставкой туристической индустрии.В рамках Генассамблеи UNWTO пройдут, в том числе глобальный инвестиционный форум, а также образовательный форум в сфере туризма. Кроме того, в рамках сессии выберут лучшую туристическую деревню. В списке от Узбекистана 5 объектов — туристические деревни Конигил в Самаркандской области, Сентоб — в Навоийской области, Сангардак — в Сурхандарьинской области, Ухум — в Джизакской области и Авваль — в Ферганской области. Мероприятия юбилейной сессии проходят с 16 по 20 октября в туристическом комплексе Silk Road Samarkand.Напомним, UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран-членов. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.

узбекистан

самарканд

самаркандская область

навоийская область

сурхандарьинская область

джизакская область

ферганская область

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