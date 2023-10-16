https://uz.sputniknews.ru/20231016/samarkand-sessiya-genassambleya-unwto-turizm-video-39990420.html
Сегодня в Самарканде начнется юбилейная сессия Генассамблеи UNWTO — видео
Сегодня в Самарканде начнется юбилейная сессия Генассамблеи UNWTO — видео
В 25-й сессии Генассамблеи Всемирной организации туризма ООН примут участие представители более 130 стран
2023-10-16T12:11+0500
2023-10-16T12:11+0500
2023-10-16T12:32+0500
узбекистан
самарканд
туризм
туризм
сессия
unwto
оон
оон
самаркандская область
навоийская область
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САМАРКАНД, 16 окт — Sputnik. Сегодня в Самарканде начнет работу 25-я сессия Генассамблеи UNWTO, сообщает корреспондент Sputnik. Для участия в открытии 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) сегодня город Самарканд посетит президент Шавкат Мирзиёев. Глава государства выступит на открытии главного саммита этой ведущей отраслевой структуры системы ООН. В рамках программы запланировано также проведение встречи с генеральным секретарем ЮНВТО Зурабом Пололикашвили, который прибыл в Самарканд накануне, и ознакомление с выставкой туристической индустрии.В рамках Генассамблеи UNWTO пройдут, в том числе глобальный инвестиционный форум, а также образовательный форум в сфере туризма. Кроме того, в рамках сессии выберут лучшую туристическую деревню. В списке от Узбекистана 5 объектов — туристические деревни Конигил в Самаркандской области, Сентоб — в Навоийской области, Сангардак — в Сурхандарьинской области, Ухум — в Джизакской области и Авваль — в Ферганской области. Мероприятия юбилейной сессии проходят с 16 по 20 октября в туристическом комплексе Silk Road Samarkand.Напомним, UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран-членов. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.
узбекистан
самарканд
самаркандская область
навоийская область
сурхандарьинская область
джизакская область
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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Сегодня в Самарканде начнется юбилейная сессия Генассамблеи UNWTO — видео
12:11 16.10.2023 (обновлено: 12:32 16.10.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
В 25-й сессии Генассамблеи Всемирной организации туризма ООН примут участие представители более 130 стран.
САМАРКАНД, 16 окт — Sputnik. Сегодня в Самарканде начнет работу 25-я сессия Генассамблеи UNWTO, сообщает корреспондент Sputnik.
Для участия в открытии 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) сегодня город Самарканд посетит
президент Шавкат Мирзиёев. Глава государства выступит на открытии главного саммита этой ведущей отраслевой структуры системы ООН.
В рамках программы запланировано также проведение встречи с генеральным секретарем ЮНВТО Зурабом Пололикашвили, который прибыл в Самарканд накануне, и ознакомление с выставкой туристической индустрии.
В рамках Генассамблеи UNWTO пройдут, в том числе глобальный инвестиционный форум, а также образовательный форум в сфере туризма. Кроме того, в рамках сессии выберут лучшую туристическую деревню.
"Данная номинация учреждена UNWTO в 2021 году, чтобы привлечь внимание туристов не только к развитым регионам, но и к поселкам, сохранившим свои ценности и продвигающим традиции", — рассказал руководитель управления Комитета по туризму Мансур Меликов.
В списке от Узбекистана 5 объектов — туристические деревни Конигил в Самаркандской области, Сентоб — в Навоийской области, Сангардак — в Сурхандарьинской области, Ухум — в Джизакской области и Авваль — в Ферганской области.
Мероприятия юбилейной сессии проходят с 16 по 20 октября в туристическом комплексе Silk Road Samarkand.
Напомним, UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран-членов. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.