https://uz.sputniknews.ru/20231016/sentralnaya-aziya-eksperty-sammit-glav-stran-sng-bishkek-39983684.html

"Центр тяжести" смещается в Центральную Азию — эксперты о саммите глав стран СНГ в Бишкеке

"Центр тяжести" смещается в Центральную Азию — эксперты о саммите глав стран СНГ в Бишкеке

Содружество остается надежным, эффективным и востребованным форматом сотрудничества в рамках которого государства – участники выстраивают отношения на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга

2023-10-16T12:24+0500

2023-10-16T12:24+0500

2023-10-16T12:25+0500

узбекистан

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центральная азия

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В Бишкеке 13 октября состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ. Лидеры Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана обсудили углубление и укрепление интеграционных процессов, вопросы безопасности, гуманитарного сотрудничества и торгово-экономического взаимодействия.Во время встречи в Бишкеке лидеры стран приняли решение, что председательство в СНГ в 2024 году переходит к Российской Федерации, а следующий саммит пройдет в Москве 8 октября 2024 года.Несмотря на критику о неэффективности, СНГ остается важной площадкой для обсуждения как региональных вопросов сотрудничества, так и глобальной повестки, считает эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.Поэтому, по мнению эксперта, эта площадка максимально важна для центральноазиатского сотрудничества.На этот раз результатом совместных обсуждений стало подписание ряда важных документов, среди которых заявления лидеров СНГ о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире, защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания, поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения.В частности, участники саммита подписали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку. С такой инициативой в свое время выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Ожидается, что новая организация укрепит дружбу, взаимопонимание, отношения добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества между странами, а также поможет продвижению русского языка.Что стоит ожидать от председательства России в 2024 году? Эксперт-политолог, старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Равшан Назаров считает, что Россия настроена взаимодействовать со всеми партнерами по СНГ — как в контексте своего председательства в Содружестве, так и традиционных двусторонних форматах.По мнению Станислава Притчина, "возможны новые направления сотрудничества с учетом большого запроса на взаимодействие в банковской сфере, возможно создание резерва региональных валют для активизации экономического сотрудничества.Все участники саммита отметили положительную динамику развития в этом направлении. В частности, по данным Агентства статистики внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ в 2022 году достиг $19 млн 179 тыс. Из них объем экспорта составил $7 855,2 млн, а объем импорта — $11 323,8 млн.Как отметил Владимир Путин, объем грузоперевозок в СНГ вырос на 7 %, поэтому, подчеркнул российский лидер, важно развивать транспортную инфраструктуру.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также высказался "о формировании альтернативных торгово-логистических маршрутов, создании коротких и более эффективных цепочек добавленной стоимости, максимальном использовании резервов взаимодополняемых экономик наших стран, стимулировании бизнес-контактов". При этом, уточняет Равшан Назаров, президент внес конкретные практические предложения. В частности:По мнению Равшана Назарова, экономика стран СНГ в 2023 году характеризуется различными стратегиями развития.Ключевыми моментами дальнейшего социально-экономического развития стран СНГ и усиления их торгово-экономического взаимодействия по мнению политолога станут:Кроме того, говорит эксперт, необходимо укреплять экономическую, энергетическую, продовольственную безопасность, региональное сотрудничество и интеграцию в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС, упрощать таможенные правила и расширять рынки сбыта товаров и услуг.Особенно это становится актуальным в контексте того, что страны взаимодействуют на фоне сложной геополитической обстановки. В связи с этим одним из важнейших остается вопрос безопасности.Поэтому неслучайно, что в ходе саммита лидеры стран приняли ряд соответствующих документов, среди которых Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2024 — 2028 годы, а также Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

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