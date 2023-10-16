https://uz.sputniknews.ru/20231016/sentralnaya-aziya-eksperty-sammit-glav-stran-sng-bishkek-39983684.html
"Центр тяжести" смещается в Центральную Азию — эксперты о саммите глав стран СНГ в Бишкеке
"Центр тяжести" смещается в Центральную Азию — эксперты о саммите глав стран СНГ в Бишкеке
Содружество остается надежным, эффективным и востребованным форматом сотрудничества в рамках которого государства – участники выстраивают отношения на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга
2023-10-16T12:24+0500
2023-10-16T12:24+0500
2023-10-16T12:25+0500
узбекистан
снг
шос
саммит
бишкек
эксперт
мнение эксперта
еаэс
центральная азия
президент
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В Бишкеке 13 октября состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ. Лидеры Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана обсудили углубление и укрепление интеграционных процессов, вопросы безопасности, гуманитарного сотрудничества и торгово-экономического взаимодействия.Во время встречи в Бишкеке лидеры стран приняли решение, что председательство в СНГ в 2024 году переходит к Российской Федерации, а следующий саммит пройдет в Москве 8 октября 2024 года.Несмотря на критику о неэффективности, СНГ остается важной площадкой для обсуждения как региональных вопросов сотрудничества, так и глобальной повестки, считает эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.Поэтому, по мнению эксперта, эта площадка максимально важна для центральноазиатского сотрудничества.На этот раз результатом совместных обсуждений стало подписание ряда важных документов, среди которых заявления лидеров СНГ о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире, защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания, поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения.В частности, участники саммита подписали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку. С такой инициативой в свое время выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Ожидается, что новая организация укрепит дружбу, взаимопонимание, отношения добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества между странами, а также поможет продвижению русского языка.Что стоит ожидать от председательства России в 2024 году? Эксперт-политолог, старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Равшан Назаров считает, что Россия настроена взаимодействовать со всеми партнерами по СНГ — как в контексте своего председательства в Содружестве, так и традиционных двусторонних форматах.По мнению Станислава Притчина, "возможны новые направления сотрудничества с учетом большого запроса на взаимодействие в банковской сфере, возможно создание резерва региональных валют для активизации экономического сотрудничества.Все участники саммита отметили положительную динамику развития в этом направлении. В частности, по данным Агентства статистики внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ в 2022 году достиг $19 млн 179 тыс. Из них объем экспорта составил $7 855,2 млн, а объем импорта — $11 323,8 млн.Как отметил Владимир Путин, объем грузоперевозок в СНГ вырос на 7 %, поэтому, подчеркнул российский лидер, важно развивать транспортную инфраструктуру.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также высказался "о формировании альтернативных торгово-логистических маршрутов, создании коротких и более эффективных цепочек добавленной стоимости, максимальном использовании резервов взаимодополняемых экономик наших стран, стимулировании бизнес-контактов". При этом, уточняет Равшан Назаров, президент внес конкретные практические предложения. В частности:По мнению Равшана Назарова, экономика стран СНГ в 2023 году характеризуется различными стратегиями развития.Ключевыми моментами дальнейшего социально-экономического развития стран СНГ и усиления их торгово-экономического взаимодействия по мнению политолога станут:Кроме того, говорит эксперт, необходимо укреплять экономическую, энергетическую, продовольственную безопасность, региональное сотрудничество и интеграцию в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС, упрощать таможенные правила и расширять рынки сбыта товаров и услуг.Особенно это становится актуальным в контексте того, что страны взаимодействуют на фоне сложной геополитической обстановки. В связи с этим одним из важнейших остается вопрос безопасности.Поэтому неслучайно, что в ходе саммита лидеры стран приняли ряд соответствующих документов, среди которых Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2024 — 2028 годы, а также Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
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Анна Желиховская
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центральная азия бишкек саммит главы стран снг еаэс шос формат сотрудничества площадка содружество председательство россия эксперт равшан назаров станислав притчин русский язык
центральная азия бишкек саммит главы стран снг еаэс шос формат сотрудничества площадка содружество председательство россия эксперт равшан назаров станислав притчин русский язык
"Центр тяжести" смещается в Центральную Азию — эксперты о саммите глав стран СНГ в Бишкеке
12:24 16.10.2023 (обновлено: 12:25 16.10.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Содружество остается надежным, эффективным и востребованным форматом сотрудничества в рамках которого государства-участники выстраивают отношения на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В Бишкеке 13 октября состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ. Лидеры Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана обсудили углубление и укрепление интеграционных процессов, вопросы безопасности, гуманитарного сотрудничества и торгово-экономического взаимодействия.
Во время встречи в Бишкеке лидеры стран приняли решение, что председательство в СНГ в 2024 году переходит к Российской Федерации, а следующий саммит пройдет в Москве 8 октября 2024 года.
Несмотря на критику о неэффективности, СНГ остается важной площадкой для обсуждения как региональных вопросов сотрудничества, так и глобальной повестки, считает эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
"Независимо от того, что ряд стран приостанавливают свое участие в Содружестве, организация остается важной площадкой для решения региональных вопросов и обмена мнениями. И можно признать, что в целом "центр тяжести" смещается в Центральную Азию", — говорит Станислав Притчин.
Поэтому, по мнению эксперта, эта площадка максимально важна для центральноазиатского сотрудничества.
"На сегодняшний день Содружество представляет собой институционализированный, с хорошей нормативно-правовой базой формат российско-белорусского сотрудничества с Центральной Азией, — объясняет Станислав Притчин. — Здесь происходит диалог с высоким уровнем доверия, есть возможность обсуждать самые острые, самые насущные вопросы и принимать по ним совместные решения".
На этот раз результатом совместных обсуждений стало подписание ряда важных документов, среди которых заявления лидеров СНГ о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире, защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания, поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения.
В частности, участники саммита подписали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку. С такой инициативой в свое время выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Ожидается, что новая организация укрепит дружбу, взаимопонимание, отношения добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества между странами, а также поможет продвижению русского языка.
Что стоит ожидать от председательства России в 2024 году? Эксперт-политолог, старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Равшан Назаров считает, что Россия настроена взаимодействовать со всеми партнерами по СНГ — как в контексте своего председательства в Содружестве, так и традиционных двусторонних форматах.
"Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета СНГ как интеграционного объединения и развитию всестороннего сотрудничества в рамках Содружества на принципах взаимопонимания, доверия, равноправия, добрососедства, — убежден эксперт. — Серьезное внимание будет уделено углублению экономической интеграции, включая взаимодействие в сфере цифровизации, энергетики, промышленной и аграрной кооперации, транспорта, связи, экологии, инноваций".
По мнению Станислава Притчина, "возможны новые направления сотрудничества с учетом большого запроса на взаимодействие в банковской сфере, возможно создание резерва региональных валют для активизации экономического сотрудничества.
Все участники саммита отметили положительную динамику развития в этом направлении. В частности, по данным Агентства статистики внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ в 2022 году достиг $19 млн 179 тыс. Из них объем экспорта составил $7 855,2 млн, а объем импорта — $11 323,8 млн.
Как отметил Владимир Путин, объем грузоперевозок в СНГ вырос на 7 %, поэтому, подчеркнул российский лидер, важно развивать транспортную инфраструктуру.
"Транспортно-логистическая инфраструктура является одной из основ укрепления и развития торгово-экономического сотрудничества между странами СНГ, — говорит Равшан Назаров. — Неслучайно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо воспользоваться нашими уникальными географическими преимуществами и связать глобальные рынки, превратив наш регион в крупнейший транспортно-логистический хаб. В условиях формирования новой экономической географии мира и роста торговых потоков это направление обретает стратегическую значимость".
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также высказался "о формировании альтернативных торгово-логистических маршрутов, создании коротких и более эффективных цепочек добавленной стоимости, максимальном использовании резервов взаимодополняемых экономик наших стран, стимулировании бизнес-контактов".
При этом, уточняет Равшан Назаров, президент внес конкретные практические предложения. В частности:
пересмотреть положения Договора о зоне свободной торговли в части изъятий (прошло много времени с момента его подписания, и необходимо привести данный документ в соответствие с целями и задачами текущего момента);
синхронизировать национальные программы импортозамещения;
предоставить странам СНГ на взаимной основе преференциальный доступ к рынку госзакупок;
создать совместные оптово-распределительные и логистические центры;
стимулировать развитие электронной торговли.
По мнению Равшана Назарова, экономика стран СНГ в 2023 году характеризуется различными стратегиями развития.
"Если ряд стран СНГ активно развивают торговые и инвестиционные связи с Европой, Азией и Ближним Востоком, то другие ориентируются преимущественно на сотрудничество в рамках Таможенного союза и ЕАЭС. На долю четырех ведущих стран (Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан) приходится 90-93 % всей продукции, поставляемой на рынок СНГ", — объясняет Равшан Назаров.
Ключевыми моментами дальнейшего социально-экономического развития стран СНГ и усиления их торгово-экономического взаимодействия по мнению политолога станут:
дальнейшее реформирование экономики, развитие социально-ориентированных рыночных отношений;
повышение эффективности производства, расширение его диверсификации и отраслевого разнообразия;
дальнейший рост прямых иностранных инвестиций (особенно из таких стран как Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии);
увеличение экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью;
более рациональное использование высоких доходов от продажи энергоресурсов.
Кроме того, говорит эксперт, необходимо укреплять экономическую, энергетическую, продовольственную безопасность, региональное сотрудничество и интеграцию в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС, упрощать таможенные правила и расширять рынки сбыта товаров и услуг.
Особенно это становится актуальным в контексте того, что страны взаимодействуют на фоне сложной геополитической обстановки. В связи с этим одним из важнейших остается вопрос безопасности.
"Данный вопрос является одним из ключевых в современном мире и особенно в регионе Центральной Азии, непосредственно граничащим с одной из самых неспокойных стран мира — Афганистаном, уже много десятилетий являющемся "головной болью" мирового сообщества", — говорит Равшан Назаров.
Поэтому неслучайно, что в ходе саммита лидеры стран приняли ряд соответствующих документов, среди которых Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2024 — 2028 годы, а также Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.