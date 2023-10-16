https://uz.sputniknews.ru/20231016/shavkat-mirziyoyev-pribytiye-samarkand-40001592.html

Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд — фото

Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд — фото

Здесь с 16 по 20 октября пройдут мероприятия 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО)

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узбекистан

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unwto

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президент узбекистана

шавкат мирзиёев

зураб пололикашвили

туризм

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации, сообщает пресс-служба главы государства.Президент посетил мавзолей Имама Бухари. Были прочитаны суры из Корана и дуа.В настоящее время продолжается обновление комплекса. Президент ознакомился с ходом строительно-отделочных работ.В ходе визита Мирзиёев выступит на открытии главного саммита ЮНВТО. Запланировано также проведение встречи с генеральным секретарем организации Зурабом Пололикашвили и ознакомление с выставкой туристической индустрии. Напомним, UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.

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