Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд — фото
14:54 16.10.2023 (обновлено: 15:11 16.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.
Здесь с 16 по 20 октября пройдут мероприятия 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО).
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент посетил мавзолей Имама Бухари. Были прочитаны суры из Корана и дуа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.
В настоящее время продолжается обновление комплекса. Президент ознакомился с ходом строительно-отделочных работ.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительно-отделочных работ мавзолея Имама Бухари.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительно-отделочных работ мавзолея Имама Бухари.
В ходе визита Мирзиёев выступит на открытии главного саммита ЮНВТО. Запланировано также проведение встречи с генеральным секретарем организации Зурабом Пололикашвили и ознакомление с выставкой туристической индустрии.
Напомним, UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.