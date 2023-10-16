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https://uz.sputniknews.ru/20231016/shavkat-mirziyoyev-pribytiye-samarkand-40001592.html
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд — фото
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд — фото
Здесь с 16 по 20 октября пройдут мероприятия 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО)
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узбекистан
самарканд
unwto
сессия
саммит
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
зураб пололикашвили
туризм
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации, сообщает пресс-служба главы государства.Президент посетил мавзолей Имама Бухари. Были прочитаны суры из Корана и дуа.В настоящее время продолжается обновление комплекса. Президент ознакомился с ходом строительно-отделочных работ.В ходе визита Мирзиёев выступит на открытии главного саммита ЮНВТО. Запланировано также проведение встречи с генеральным секретарем организации Зурабом Пололикашвили и ознакомление с выставкой туристической индустрии. Напомним, UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.
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узбекистан самарканд президент шавкат мирзиёев 25-я сессия генеральная ассамблея всемирная туристская организация юнвто мавзолей имама бухари генеральный секретарь зураб пололикашвили
узбекистан самарканд президент шавкат мирзиёев 25-я сессия генеральная ассамблея всемирная туристская организация юнвто мавзолей имама бухари генеральный секретарь зураб пололикашвили

Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд — фото

14:54 16.10.2023 (обновлено: 15:11 16.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Здесь с 16 по 20 октября пройдут мероприятия 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО).
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент посетил мавзолей Имама Бухари. Были прочитаны суры из Корана и дуа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2023
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В настоящее время продолжается обновление комплекса. Президент ознакомился с ходом строительно-отделочных работ.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2023
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительно-отделочных работ мавзолея Имама Бухари.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самаркандскую область для участия в юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительно-отделочных работ мавзолея Имама Бухари.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе визита Мирзиёев выступит на открытии главного саммита ЮНВТО. Запланировано также проведение встречи с генеральным секретарем организации Зурабом Пололикашвили и ознакомление с выставкой туристической индустрии.
Напомним, UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.
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