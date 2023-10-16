https://uz.sputniknews.ru/20231016/shavkat-mirziyoyev-vizit-samarkand-sessiya-genassambleya-unwto-39993414.html

Шавкат Мирзиёев посетит Самарканд для участия в 25-й сессии Генассамблеи UNWTO

Шавкат Мирзиёев посетит Самарканд для участия в 25-й сессии Генассамблеи UNWTO

Мероприятия юбилейной сессии проходят с 16 по 20 октября в туристическом комплексе Silk Road Samarkand

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президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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оон

unwto

туризм

зураб пололикашвили

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня посетит Самарканд для участия в открытии 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент выступит на открытии главного саммита этой ведущей отраслевой структуры системы ООН.В рамках программы запланировано также проведение встречи с генеральным секретарем ЮНВТО Зурабом Пололикашвили, который прибыл в Самарканд накануне, и ознакомление с выставкой туристической индустрии.Мероприятия юбилейной сессии проходят с 16 по 20 октября в туристическом комплексе Silk Road Samarkand.Напомним, UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.

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