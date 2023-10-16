https://uz.sputniknews.ru/20231016/shavkat-mirziyoyev-vizit-samarkand-sessiya-genassambleya-unwto-39993414.html
Шавкат Мирзиёев посетит Самарканд для участия в 25-й сессии Генассамблеи UNWTO
Шавкат Мирзиёев посетит Самарканд для участия в 25-й сессии Генассамблеи UNWTO
Мероприятия юбилейной сессии проходят с 16 по 20 октября в туристическом комплексе Silk Road Samarkand
2023-10-16T12:52+0500
2023-10-16T12:52+0500
2023-10-16T13:28+0500
узбекистан
самарканд
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
визит
оон
unwto
туризм
зураб пололикашвили
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня посетит Самарканд для участия в открытии 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент выступит на открытии главного саммита этой ведущей отраслевой структуры системы ООН.В рамках программы запланировано также проведение встречи с генеральным секретарем ЮНВТО Зурабом Пололикашвили, который прибыл в Самарканд накануне, и ознакомление с выставкой туристической индустрии.Мероприятия юбилейной сессии проходят с 16 по 20 октября в туристическом комплексе Silk Road Samarkand.Напомним, UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.
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узбекистан самарканд 25-я сессия генассамблея unwto президент шавкат мирзиёев визит открытие саммит туризм генеральный секретарь юнвто зураб пололикашвили
узбекистан самарканд 25-я сессия генассамблея unwto президент шавкат мирзиёев визит открытие саммит туризм генеральный секретарь юнвто зураб пололикашвили
Шавкат Мирзиёев посетит Самарканд для участия в 25-й сессии Генассамблеи UNWTO
12:52 16.10.2023 (обновлено: 13:28 16.10.2023)
Мероприятия юбилейной сессии проходят с 16 по 20 октября в туристическом комплексе Silk Road Samarkand.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев сегодня посетит Самарканд для участия в открытии 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
Президент выступит на открытии главного саммита этой ведущей отраслевой структуры системы ООН.
В рамках программы запланировано также проведение встречи с генеральным секретарем ЮНВТО Зурабом Пололикашвили, который прибыл в Самарканд накануне, и ознакомление с выставкой туристической индустрии.
Мероприятия юбилейной сессии проходят с 16 по 20 октября в туристическом комплексе Silk Road Samarkand.
Напомним, UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.