https://uz.sputniknews.ru/20231016/uzbekistan-eksporta-tekstilya-40011660.html

Узбекистан планирует увеличить экспорта текстиля до $5 млрд

Узбекистан планирует увеличить экспорта текстиля до $5 млрд

В Ташкенте с 18 по 20 октября пройдет VII Международная выставка текстиля и моды UzTextileEXPO 2023.

2023-10-16T18:48+0500

2023-10-16T18:48+0500

2023-10-16T18:48+0500

узбекистан

узтекстильпром

выставка

текстиль

экспорт

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.Узбекские производители планируют увеличить объем экспорта местного текстильного сектора до $5 млрд, сообщили на пресс-конференции представители ассоциации "Узтекстильпром", передает корреспондент Sputnik.18-20 октября в Ташкенте пройдет VII международная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileEXPO 2023". В этом году ожидается участие более 180 компаний и брендов из Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Китая. Также на выставке свою продукцию представят более 100 местных производителей.Международная выставка текстиля и моды — площадка, где инвесторы и покупатели близко знакомятся с продукцией, оценивая качество, на месте заключая контракты и договоры о сотрудничестве.В рамках текстильной недели также пройдет семинар программы Better Work Uzbekistan с участием представителей Международной организации труда, Международной финансовой корпорации, министерства занятости и сокращения бедности, ассоциации "Узтекстильпром" и Конфедерации работодателей республики, Федерации профсоюзов Узбекистана и предприятий текстильной отрасли.Пройдут также различные тренинги, направленные на повышение экспортного потенциала текстиля, включая торговые площадки, семинары по сертификации и инновациям, встречи B2B, бизнес-туры и церемонии открытия новых предприятий текстильной отрасли.

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