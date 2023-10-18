https://uz.sputniknews.ru/20231018/mirziyoyev-rasshireniye-sotrudnichestvo-kontsern-china-energy-kitay-40065382.html

Мирзиёев выступил за расширение сотрудничества с концерном "China Energy"

Мирзиёев выступил за расширение сотрудничества с концерном "China Energy"

В числе перспективных направлений партнерства с "China Energy" — модернизация объектов инфраструктуры, создание систем хранения энергии и подготовки квалифицированных специалистов

2023-10-18T12:28+0500

2023-10-18T12:28+0500

2023-10-18T12:40+0500

узбекистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

китай

модернизация

сотрудничество

самаркандская область

электростанция

навоийская область

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В рамках мероприятий второго дня пребывания в Китае Шавкат Мирзиёев встретился с председателем компании "China Energy Engineering Corporation" Сун Хайляном, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе встречи стороны отметили активное участие компании в технологической модернизации энергетического сектора Узбекистана.В планах компании участие в возведении гибридной электростанции в Навоийской области.Кроме того, в сентябре этого года совместно запустили современное производство цемента в Самаркандской области.Обсудили также перспективы партнерства с "China Energy", в том числе по модернизации объектов инфраструктуры, созданию систем хранения энергии и подготовки квалифицированных специалистов в рамках Программы развития отрасли до 2030 года.Отдельное внимание уделили кооперации в водохозяйственном секторе и осуществлению совместных проектов в разных отраслях промышленности.По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке комплексной программы по расширению взаимовыгодного сотрудничества.Для справки: "China Energy" — ведущая китайская корпорация, имеет большой опыт в области проектирования и строительства современных объектов энергетики, инфраструктуры и индустрии. Широко вовлечена в реализацию крупных инвестиционных проектов во многих странах мира. Активы компании превышают 150 миллиардов долларов.Шавкат Мирзиёев принял главу китайской корпорации "CAMCЕ" — фото

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