https://uz.sputniknews.ru/20231018/mirziyoyev-rasshireniye-sotrudnichestvo-kontsern-china-energy-kitay-40065382.html
Мирзиёев выступил за расширение сотрудничества с концерном "China Energy"
Мирзиёев выступил за расширение сотрудничества с концерном "China Energy"
В числе перспективных направлений партнерства с "China Energy" — модернизация объектов инфраструктуры, создание систем хранения энергии и подготовки квалифицированных специалистов
2023-10-18T12:28+0500
2023-10-18T12:28+0500
2023-10-18T12:40+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
китай
модернизация
сотрудничество
самаркандская область
электростанция
навоийская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/12/40064251_77:100:1280:777_1920x0_80_0_0_cdd3b7b9335a37bad3fa3834ab7bfbbb.jpg
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В рамках мероприятий второго дня пребывания в Китае Шавкат Мирзиёев встретился с председателем компании "China Energy Engineering Corporation" Сун Хайляном, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе встречи стороны отметили активное участие компании в технологической модернизации энергетического сектора Узбекистана.В планах компании участие в возведении гибридной электростанции в Навоийской области.Кроме того, в сентябре этого года совместно запустили современное производство цемента в Самаркандской области.Обсудили также перспективы партнерства с "China Energy", в том числе по модернизации объектов инфраструктуры, созданию систем хранения энергии и подготовки квалифицированных специалистов в рамках Программы развития отрасли до 2030 года.Отдельное внимание уделили кооперации в водохозяйственном секторе и осуществлению совместных проектов в разных отраслях промышленности.По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке комплексной программы по расширению взаимовыгодного сотрудничества.Для справки: "China Energy" — ведущая китайская корпорация, имеет большой опыт в области проектирования и строительства современных объектов энергетики, инфраструктуры и индустрии. Широко вовлечена в реализацию крупных инвестиционных проектов во многих странах мира. Активы компании превышают 150 миллиардов долларов.Шавкат Мирзиёев принял главу китайской корпорации "CAMCЕ" — фото
узбекистан
самаркандская область
навоийская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/12/40064251_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_737554ad6ef6734d2f9621ec791a74c4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан китай сотрудничество президент шавкат мирзиёев председатель компания china energy engineering corporation сун хайлян строительство проекты солнечная ветряная электростанция кашкадарьинская область бухарская область гибридная электростанция навоийская область производство цемент самаркандская область
узбекистан китай сотрудничество президент шавкат мирзиёев председатель компания china energy engineering corporation сун хайлян строительство проекты солнечная ветряная электростанция кашкадарьинская область бухарская область гибридная электростанция навоийская область производство цемент самаркандская область
Мирзиёев выступил за расширение сотрудничества с концерном "China Energy"
12:28 18.10.2023 (обновлено: 12:40 18.10.2023)
В числе перспективных направлений партнерства с "China Energy" — модернизация объектов инфраструктуры, создание систем хранения энергии и подготовки квалифицированных специалистов в рамках Программы развития отрасли до 2030 года.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
В рамках мероприятий второго дня пребывания в Китае Шавкат Мирзиёев встретился с председателем компании "China Energy Engineering Corporation" Сун Хайляном, сообщает пресс-служба
главы государства.
В ходе встречи стороны отметили активное участие компании в технологической модернизации энергетического сектора Узбекистана.
""China Energy" осуществляет проекты строительства солнечных и ветряных электростанций в Кашкадарьинской и Бухарской областях, теплостанции в Сырдарьинской области", — говорится в сообщении.
В планах компании участие в возведении гибридной электростанции в Навоийской области.
Кроме того, в сентябре этого года совместно запустили современное производство цемента в Самаркандской области.
Обсудили также перспективы партнерства с "China Energy", в том числе по модернизации объектов инфраструктуры, созданию систем хранения энергии и подготовки квалифицированных специалистов в рамках Программы развития отрасли до 2030 года.
Отдельное внимание уделили кооперации в водохозяйственном секторе и осуществлению совместных проектов в разных отраслях промышленности.
По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке комплексной программы по расширению взаимовыгодного сотрудничества.
Для справки: "China Energy" — ведущая китайская корпорация, имеет большой опыт в области проектирования и строительства современных объектов энергетики, инфраструктуры и индустрии. Широко вовлечена в реализацию крупных инвестиционных проектов во многих странах мира. Активы компании превышают 150 миллиардов долларов.