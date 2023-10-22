https://uz.sputniknews.ru/20231022/25-ya-sessiya-genassambleya-yunvto-samarkand-itogi-40200314.html

Чем завершилась 25-я сессия Генассамблеи ЮНВТО в Самарканде — итоги

Чем завершилась 25-я сессия Генассамблеи ЮНВТО в Самарканде — итоги

Участники приняли Декларацию о присвоении Самарканду статуса "Мировой столицы культурного туризма" и Соглашение о создании Международной академии туризма

2023-10-22T11:17+0500

2023-10-22T11:17+0500

2023-10-22T11:19+0500

узбекистан

самарканд

unwto

туризм

генассамблея юнвто

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

зураб пололикашвили

туризм

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Самарканде завершилась 25-я сессия Генассамблеи Всемирной туристкой организации ООН (ЮНВТО). Она проходила с 16 по 20 октября на территории туристического комплекса Silk Road Samarkand и собрала участников более чем из 140 стран. Юбилейную сессию Генассамблеи открыли президент Шавкат Мирзиёев и генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.Следующая 26-я сессия Генассамблеи ЮНВТО пройдет в Королевстве Саудовская Аравия.Сколько туристов, в том числе из России Узбекистан планирует принять в 2024 году, какой туристический поселок стал лучшим в стране и интересен ли туристический рынок республики российским инвесторам — об этом в материале Sputnik.Два года подготовкиВ 2021 году в Испании во время голосования за следующее место проведения очередной сессии, Узбекистан обошел Португалию и Египет. К проведению очередной сессии Генассамблеи ЮНВТО республика готовилась два года.Министр также добавил, что предприниматели построили и теперь управляют новым терминалом в аэропорту Самарканда, а также построили Самаркандский туристский центр Silk Road Samarkand — крупнейший в Центральной Азии.К слову, международный аэропорт "Самарканд" — первый в истории узбекской авиаотрасли проект на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Он успешно себя зарекомендовал — с начала 2023 года его пассажиропоток составил рекордные 742 тыс. человек.Теперь Uzbekistan Airports ищет частных партнеров еще для двух аэропортов. Общий объем инвестиций на основе ГЧП, которые планируется вложить в аэропорты "Ургенч" и "Андижан" в 2023-2025 годах $177, 28 млн и $144,6 млн соответственно.В туристическом продукте (комплекс услуг необходимых для туриста во время его путешествия) для Узбекистана большую часть расходов составляли авиаперелеты и это было одной из серьезных причин, по которым путешественники выбирали более выгодные направления для поездок.При этом число иностранных авиакомпаний, летающих в Узбекистан, в 2023 году достигло 37.Образовательный хабОдним из важных событий 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО стал глобальный образовательный форум. По словам Азиза Абдухакимова, за последние три года количество профильных вузов в Узбекистане увеличилось с 16 до 30, а студентов — с 4 100 до 11 500 человек.В рамках Генассамблеи в Самарканде открыли уникальную Международную академию туризма Всемирной туристской организации, которая будет заниматься подготовкой и повышением квалификации специалистов сферы.Президент также предложил объявить 2025 год в рамках UNWTO — Годом инклюзивного туризма (когда люди с особыми потребностями могут беспрепятственно путешествовать).Турпотенциал республикиВажные инвестпроекты обсудили на глобальном инвестиционном форуме, который собрал представителей более 600 компаний. В частности, интерес со стороны инвесторов вызвали туристические зоны Заамин и Чарвак, а также горный курорт Чимган.Так, например, строительством туристического комплекса Заамин заинтересовались не только узбекистанские инвесторы, но также предприниматели из Китая, России и Германии. Как стало известно в ходе инвестфорума, турзону планируют построить к 2030 году в три этапа. Стоимость первого — $1 млрд.Проект включает в себя отели, канатную дорогу, спортивные площадки, горнолыжный курорт, развлекательный центр, рестораны и многое другое.Еще один проект, в котором уже участвуют российские инвесторы — уникальный международный всесезонный курорт "Плато Суффа — 2400", который расположится в Джизакской области на территории 3 тыс. га, уточнил Шухрат Исакулов.По итогам двухдневного инвестиционного форума подписано 158 соглашений на общую сумму более $5 млрд.Российские туристы в УзбекистанеКак рассказал Азиз Абдухакимов, в этом году Узбекистан посетят 7 млн иностранных туристов, а в следующем году ожидается показатель в 10 млн. Из них, по словам Шухрата Исакулова, более миллиона гостей будут из России.В прошлом году в Узбекистан приехали 556 тыс. российских туристов, в этом году ожидается 800 тыс.По мнению эксперта, в страны Центральной Азии направлена малая часть российских туристов. В основном россияне выбирают страны Юго-Восточной Азии, Турцию, Египет.В свою очередь Узбекистан вызывает все больший интерес с точки зрения гастрономического туризма, в частности винного и витаминного. Кроме того, путешественники стремятся посещать памятники исторического и культурного наследия, побывать в отдаленных местах, где сохранилась атмосфера старины.Самобытный поселокЧтобы привлечь внимание путешественников, например, к самобытным населенным пунктам, где сохранились древние традиции, в 2021 году ЮНВТО учредила номинацию "Лучшие туристические деревни".В этом году церемония прошла в третий раз и лучшим стал поселок Сентоб в Навоийской области. Этот населенный пункт находится на высоте 600 метров над уровнем моря. В марте этого года его официально признали туристическим поселком.Наряду с Сентобом на звание лучшей претендовали еще четыре туристические деревни — поселок Конигиль в Самаркандской области, Сангардак — в Сурхандарьинской, Ухум — в Джизакской и Авваль — в Ферганской области.

узбекистан

самарканд

деревня сентоб

саудовская аравия

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