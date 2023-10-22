Чем завершилась 25-я сессия Генассамблеи ЮНВТО в Самарканде — итоги
11:17 22.10.2023 (обновлено: 11:19 22.10.2023)
© UNWTOЛоготип 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО.
© UNWTO
Участники приняли Декларацию о присвоении Самарканду статуса "Мировой столицы культурного туризма" и Соглашение о создании Международной академии туризма. Состоялись два глобальных форума, а также объявили лучшую туристическую деревню Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Самарканде завершилась 25-я сессия Генассамблеи Всемирной туристкой организации ООН (ЮНВТО). Она проходила с 16 по 20 октября на территории туристического комплекса Silk Road Samarkand и собрала участников более чем из 140 стран. Юбилейную сессию Генассамблеи открыли президент Шавкат Мирзиёев и генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев на открытии 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристкой организации ООН в Самарканде
Шавкат Мирзиёев на открытии 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристкой организации ООН в Самарканде
© Пресс-служба президента УзбекистанаГенсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили на открытии 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в Самарканде
Генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили на открытии 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в Самарканде
Следующая 26-я сессия Генассамблеи ЮНВТО пройдет в Королевстве Саудовская Аравия.
Сколько туристов, в том числе из России Узбекистан планирует принять в 2024 году, какой туристический поселок стал лучшим в стране и интересен ли туристический рынок республики российским инвесторам — об этом в материале Sputnik.
Два года подготовки
В 2021 году в Испании во время голосования за следующее место проведения очередной сессии, Узбекистан обошел Португалию и Египет. К проведению очередной сессии Генассамблеи ЮНВТО республика готовилась два года.
"Мы инвестировали $1 млрд в основную инфраструктуру, включая восстановление исторических мест, строительство мостов и дорог, а также модернизацию систем водоснабжения и энергоснабжения, — рассказал министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов. — Эти госинвестиции привлекли еще $2 млрд от частного сектора, что подчеркивает ценность сотрудничества государственного и частного секторов. Частный бизнес построил в Самарканде 60 новых гостиниц и отремонтировал еще 40".
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВыступление министра Азиза Абдухакимова на открытии глобального образовательного форума в сфере туризма в Самарканде
Выступление министра Азиза Абдухакимова на открытии глобального образовательного форума в сфере туризма в Самарканде
© Sputnik/Анна Желиховская
Министр также добавил, что предприниматели построили и теперь управляют новым терминалом в аэропорту Самарканда, а также построили Самаркандский туристский центр Silk Road Samarkand — крупнейший в Центральной Азии.
К слову, международный аэропорт "Самарканд" — первый в истории узбекской авиаотрасли проект на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Он успешно себя зарекомендовал — с начала 2023 года его пассажиропоток составил рекордные 742 тыс. человек.
© Foto : Пресс-служба AIR MARAKANDAМеждународный аэропорт Самарканда
Международный аэропорт Самарканда
© Foto : Пресс-служба AIR MARAKANDA
Теперь Uzbekistan Airports ищет частных партнеров еще для двух аэропортов. Общий объем инвестиций на основе ГЧП, которые планируется вложить в аэропорты "Ургенч" и "Андижан" в 2023-2025 годах $177, 28 млн и $144,6 млн соответственно.
В туристическом продукте (комплекс услуг необходимых для туриста во время его путешествия) для Узбекистана большую часть расходов составляли авиаперелеты и это было одной из серьезных причин, по которым путешественники выбирали более выгодные направления для поездок.
"На сегодняшний день разрешение на работу выдано 12 национальным перевозчикам, которые существенно расширили географию полетов. А конкуренция между международными и национальными перевозчиками позволяет динамично снижать стоимость полетов", — объяснил Sputnik начальник управления транспортной логистики Комитета по туризму Шухрат Исакулов.
При этом число иностранных авиакомпаний, летающих в Узбекистан, в 2023 году достигло 37.
Образовательный хаб
Одним из важных событий 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО стал глобальный образовательный форум. По словам Азиза Абдухакимова, за последние три года количество профильных вузов в Узбекистане увеличилось с 16 до 30, а студентов — с 4 100 до 11 500 человек.
© UNWTOВ Самарканде в рамках 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО прошел глобальный образовательный форум
В Самарканде в рамках 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО прошел глобальный образовательный форум
© UNWTO
"В 2018 году в Самарканде по инициативе президента создали Международный университет туризма и культурного наследия "Шёлковый путь", который стал одним из ведущих туристических учебных заведений в Узбекистане", — добавил Абдухакимов.
В рамках Генассамблеи в Самарканде открыли уникальную Международную академию туризма Всемирной туристской организации, которая будет заниматься подготовкой и повышением квалификации специалистов сферы.
© SputnikВ Самарканде открыли уникальную Международную академию туризма Всемирной туристской организации
В Самарканде открыли уникальную Международную академию туризма Всемирной туристской организации
© Sputnik
"Уверен, что академия UNWTO станет глобальным образовательным хабом", — отметил Мирзиёев, выступая на открытии сессии.
Президент также предложил объявить 2025 год в рамках UNWTO — Годом инклюзивного туризма (когда люди с особыми потребностями могут беспрепятственно путешествовать).
© SputnikШавкат Мирзиёев предложил объявить 2025 год в рамках UNWTO — Годом инклюзивного туризма
Шавкат Мирзиёев предложил объявить 2025 год в рамках UNWTO — Годом инклюзивного туризма
© Sputnik
Турпотенциал республики
Важные инвестпроекты обсудили на глобальном инвестиционном форуме, который собрал представителей более 600 компаний. В частности, интерес со стороны инвесторов вызвали туристические зоны Заамин и Чарвак, а также горный курорт Чимган.
Так, например, строительством туристического комплекса Заамин заинтересовались не только узбекистанские инвесторы, но также предприниматели из Китая, России и Германии. Как стало известно в ходе инвестфорума, турзону планируют построить к 2030 году в три этапа. Стоимость первого — $1 млрд.
Проект включает в себя отели, канатную дорогу, спортивные площадки, горнолыжный курорт, развлекательный центр, рестораны и многое другое.
Еще один проект, в котором уже участвуют российские инвесторы — уникальный международный всесезонный курорт "Плато Суффа — 2400", который расположится в Джизакской области на территории 3 тыс. га, уточнил Шухрат Исакулов.
По итогам двухдневного инвестиционного форума подписано 158 соглашений на общую сумму более $5 млрд.
© SputnikПо итогам двухдневного инвестиционного форума подписано 158 соглашений на общую сумму более $5 млрд
По итогам двухдневного инвестиционного форума подписано 158 соглашений на общую сумму более $5 млрд
© Sputnik
Российские туристы в Узбекистане
Как рассказал Азиз Абдухакимов, в этом году Узбекистан посетят 7 млн иностранных туристов, а в следующем году ожидается показатель в 10 млн. Из них, по словам Шухрата Исакулова, более миллиона гостей будут из России.
© UNWTOТуристический комплекс "Silk Road Samarkand" в Самарканде. Архивное фото
Туристический комплекс "Silk Road Samarkand" в Самарканде. Архивное фото
© UNWTO
В прошлом году в Узбекистан приехали 556 тыс. российских туристов, в этом году ожидается 800 тыс.
"Их число в два раза превышает количество всех туристов из дальнего зарубежья вместе взятых. При этом у этого турпотока большой нереализованный потенциал", — рассказал Шухрат Исакулов.
По мнению эксперта, в страны Центральной Азии направлена малая часть российских туристов. В основном россияне выбирают страны Юго-Восточной Азии, Турцию, Египет.
"Однако для них это уже "заезженные маршруты", — говорит эксперт.
В свою очередь Узбекистан вызывает все больший интерес с точки зрения гастрономического туризма, в частности винного и витаминного. Кроме того, путешественники стремятся посещать памятники исторического и культурного наследия, побывать в отдаленных местах, где сохранилась атмосфера старины.
Самобытный поселок
Чтобы привлечь внимание путешественников, например, к самобытным населенным пунктам, где сохранились древние традиции, в 2021 году ЮНВТО учредила номинацию "Лучшие туристические деревни".
В этом году церемония прошла в третий раз и лучшим стал поселок Сентоб в Навоийской области. Этот населенный пункт находится на высоте 600 метров над уровнем моря. В марте этого года его официально признали туристическим поселком.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Узбекистане выбрали лучшую туристическую деревню
В Узбекистане выбрали лучшую туристическую деревню
© Sputnik/Анна Желиховская
Наряду с Сентобом на звание лучшей претендовали еще четыре туристические деревни — поселок Конигиль в Самаркандской области, Сангардак — в Сурхандарьинской, Ухум — в Джизакской и Авваль — в Ферганской области.