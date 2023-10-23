https://uz.sputniknews.ru/20231023/svo-kiyev-poteri-voyennoslujaschiye-yujnodonetskoye-napravleniye-40218618.html
СВО: Киев потерял более 200 военнослужащих на Южнодонецком направлении
СВО: Киев потерял более 200 военнослужащих на Южнодонецком направлении
Министерство обороны РФ: Киев потерял на Южнодонецком направлении более 200 солдат
2023-10-23T09:27+0500
2023-10-23T09:27+0500
2023-10-23T09:52+0500
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днр
украина
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Российские войска поразили места скопления живой силы противника на Южнодонецком направлении, потери украинских войск составили более 200 военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.Он уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили позиции подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Золотая Нива, Угледар, Водяная и Старомайорская в ДНР.Также Чехов добавил, что на этом же направлении подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского.Кроме того, ударный беспилотник уничтожил автомобиль с живой силой противника, а при контрбатарейной борьбе ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и семь минометных расчетов, заключил Чехов.
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сво спецоперация россия киев министерство обороны россии константиновка южноонецк угледар
сво спецоперация россия киев министерство обороны россии константиновка южноонецк угледар
СВО: Киев потерял более 200 военнослужащих на Южнодонецком направлении
09:27 23.10.2023 (обновлено: 09:52 23.10.2023)
В числе потерь противника — боевики, пункт управления беспилотной авиацией и один танк.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
Российские войска поразили места скопления живой силы противника на Южнодонецком направлении, потери украинских войск составили более 200 военнослужащих, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.
"Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк", — заявил начальник пресс-центра.
Он уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили позиции подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Золотая Нива, Угледар, Водяная и Старомайорская в ДНР.
Также Чехов добавил, что на этом же направлении подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского.
Кроме того, ударный беспилотник уничтожил автомобиль с живой силой противника, а при контрбатарейной борьбе ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и семь минометных расчетов, заключил Чехов.