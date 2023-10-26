https://uz.sputniknews.ru/20231026/shavkat-mirziyoyev-nagrajdeniye-sotrudniki-mvd-spisok-40346759.html
Шавкат Мирзиёев наградил 25 сотрудников МВД орденами и медалями — список
Шавкат Мирзиёев наградил 25 сотрудников МВД орденами и медалями — список
Сотрудники органов внутренних дел награждены орденами "Мардлик", "Дўстлик", а также медалями "Жасорат", "Содиқ хизматлари учун", "Шуҳрат"
2023-10-26T08:36+0500
2023-10-26T08:36+0500
2023-10-26T09:19+0500
узбекистан
награждение
орден "дустлик"
медали
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В связи с Днем сотрудников органов внутренних дел Шавкат Мирзиёев наградил 25 сотрудников МВД орденами и медалям, сообщает пресс-служба главы государства.Соответствующий указ подписан в четверг.Так, за многолетний плодотворный труд в органах внутренних дел страны, большой вклад в обеспечение общественной безопасности и спокойствия нашего народа, укрепление мира и стабильности в республике, образцовую деятельность по повышению эффективности борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, защите прав, свобод и законных интересов граждан, пример мужества и отваги, проявленный при исполнении почетного долга, особые заслуги в воспитании молодого поколения в духе любви и преданности Родине наградить:орденом "Мардлик"Исамова Абдулхамида Мирзаевича - старшего инспектора профилактики Управления координации деятельности органов внутренних дел по Яшнабадскому району города Ташкентаорденом "Дустлик"Арзуева Жамбила Жумабаевича - начальника отделения внутренних дел № 1 отдела внутренних дел Кунградского района Республики КаракалпакстанЖумаеву Алёну Шухратовну - главного эксперта экспертно-криминалистического центра Управления внутренних дел Джизакской областимедалью "Жасорат"Аскарова Улугбека Умаралиевича - рядового сотрудника отряда патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Ферганской областиАхмедова Фаррухжона Баёновича - первого заместителя начальника управления внутренних дел Ургутского района Самаркандской областиНиёзова Бекзода Холиковича - старшего оперуполномоченного управления внутренних дел города Чирчика Ташкентской областиРахимова Тулкинжона Фархадовича - старшего оперуполномоченного Управления координации деятельности органов внутренних дел по Чиланзарскому району города ТашкентаСуванова Жамшида Эшпулатовича - начальника колонии по исполнению наказания Министерства внутренних дел Республики Узбекистанмедалью "Содик хизматлари учун"Асадова Азизбека Кароматовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Алатского района Бухарской областиАсанова Сабирджана Жакаевича - рядового сотрудника отряда патрульно-постовой службы Главного управления внутренних дел Ташкентской областиБахромова Бектемира Рахмоновича - начальника отдела внутренних дел Кургантепинского района Андижанской областиКурбонова Фарходжона Рахимовича - следователя по особо важным делам следственного управления при Управлении внутренних дел Ферганской областиНоркузиеву Шахло Примкуловну - старшего инспектора отделения пробации управления внутренних дел Сырдарьинского района Сырдарьинской областиСултанова Анвара Абидходжаевича - начальника отдела внутренних дел Уртачирчикского района Ташкентской областиРахимова Гуломбека Бабахановича - старшего контролера специального приемника Управления внутренних дел Хорезмской областиШермухамедова Абдумажида Мавляновича - начальника Управления координации деятельности органов внутренних дел по Юнусабадскому району города ТашкентаЮсупова Абдулло Абдурахмоновича - инспектора дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Сурхандарьинской областимедалью "Шухрат"Давранова Голибжона Исомидиновича - инспектора дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Навоийской областиДжаббарова Фархода Ахмадовича - рядового сотрудника батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Джизакской областиИшпулатова Аббоса Нурмаматовича - начальника отделения внутренних дел № 2 отдела внутренних дел Пастдаргомского района Самаркандской областиМирахмедова Аброра Онарбоевича - инспектора дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Наманганской областиМуминова Бурикула Ёдгоровича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Касанского района Кашкадарьинской областиПалимбетова Бахтибая Жангабаевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Чимбайского района Республики КаракалпакстанРюмина Алексея Александровича - заместителя начальника Главного экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Республики УзбекистанТуланова Абдумухтора Рузиматовича - заместителя начальника отдела внутренних дел Мархаматского района Андижанской области.Напомним, в среду в Узбекистане отметили День сотрудников органов внутренних дел. С профессиональным праздником их поздравил президент Шавкат Мирзиёев.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев сотрудники органов внутренних дел награждение ордена медали мардлик дўстлик жасорат содиқ хизматлари учун шуҳрат
узбекистан президент шавкат мирзиёев сотрудники органов внутренних дел награждение ордена медали мардлик дўстлик жасорат содиқ хизматлари учун шуҳрат
Шавкат Мирзиёев наградил 25 сотрудников МВД орденами и медалями — список
08:36 26.10.2023 (обновлено: 09:19 26.10.2023)
Сотрудники органов внутренних дел награждены орденами "Мардлик", "Дустлик", а также медалями "Жасорат", "Содик хизматлари учун", "Шухрат".
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
В связи с Днем сотрудников органов внутренних дел Шавкат Мирзиёев наградил 25 сотрудников МВД орденами и медалям, сообщает пресс-служба
главы государства.
Соответствующий указ подписан в четверг.
Так, за многолетний плодотворный труд в органах внутренних дел страны, большой вклад в обеспечение общественной безопасности и спокойствия нашего народа, укрепление мира и стабильности в республике, образцовую деятельность по повышению эффективности борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, защите прав, свобод и законных интересов граждан, пример мужества и отваги, проявленный при исполнении почетного долга, особые заслуги в воспитании молодого поколения в духе любви и преданности Родине наградить:
Исамова Абдулхамида Мирзаевича - старшего инспектора профилактики Управления координации деятельности органов внутренних дел по Яшнабадскому району города Ташкента
Арзуева Жамбила Жумабаевича - начальника отделения внутренних дел № 1 отдела внутренних дел Кунградского района Республики Каракалпакстан
Жумаеву Алёну Шухратовну - главного эксперта экспертно-криминалистического центра Управления внутренних дел Джизакской области
Аскарова Улугбека Умаралиевича - рядового сотрудника отряда патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Ферганской области
Ахмедова Фаррухжона Баёновича - первого заместителя начальника управления внутренних дел Ургутского района Самаркандской области
Ниёзова Бекзода Холиковича - старшего оперуполномоченного управления внутренних дел города Чирчика Ташкентской области
Рахимова Тулкинжона Фархадовича - старшего оперуполномоченного Управления координации деятельности органов внутренних дел по Чиланзарскому району города Ташкента
Суванова Жамшида Эшпулатовича - начальника колонии по исполнению наказания Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
медалью "Содик хизматлари учун"
Асадова Азизбека Кароматовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Алатского района Бухарской области
Асанова Сабирджана Жакаевича - рядового сотрудника отряда патрульно-постовой службы Главного управления внутренних дел Ташкентской области
Бахромова Бектемира Рахмоновича - начальника отдела внутренних дел Кургантепинского района Андижанской области
Курбонова Фарходжона Рахимовича - следователя по особо важным делам следственного управления при Управлении внутренних дел Ферганской области
Норкузиеву Шахло Примкуловну - старшего инспектора отделения пробации управления внутренних дел Сырдарьинского района Сырдарьинской области
Султанова Анвара Абидходжаевича - начальника отдела внутренних дел Уртачирчикского района Ташкентской области
Рахимова Гуломбека Бабахановича - старшего контролера специального приемника Управления внутренних дел Хорезмской области
Шермухамедова Абдумажида Мавляновича - начальника Управления координации деятельности органов внутренних дел по Юнусабадскому району города Ташкента
Юсупова Абдулло Абдурахмоновича - инспектора дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Сурхандарьинской области
Давранова Голибжона Исомидиновича - инспектора дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Навоийской области
Джаббарова Фархода Ахмадовича - рядового сотрудника батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Джизакской области
Ишпулатова Аббоса Нурмаматовича - начальника отделения внутренних дел № 2 отдела внутренних дел Пастдаргомского района Самаркандской области
Мирахмедова Аброра Онарбоевича - инспектора дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Наманганской области
Муминова Бурикула Ёдгоровича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Касанского района Кашкадарьинской области
Палимбетова Бахтибая Жангабаевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Чимбайского района Республики Каракалпакстан
Рюмина Алексея Александровича - заместителя начальника Главного экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
Туланова Абдумухтора Рузиматовича - заместителя начальника отдела внутренних дел Мархаматского района Андижанской области.
Напомним, в среду в Узбекистане отметили
День сотрудников органов внутренних дел. С профессиональным праздником их поздравил президент Шавкат Мирзиёев.