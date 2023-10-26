https://uz.sputniknews.ru/20231026/shavkat-mirziyoyev-nagrajdeniye-sotrudniki-mvd-spisok-40346759.html

Шавкат Мирзиёев наградил 25 сотрудников МВД орденами и медалями — список

Шавкат Мирзиёев наградил 25 сотрудников МВД орденами и медалями — список

Сотрудники органов внутренних дел награждены орденами "Мардлик", "Дўстлик", а также медалями "Жасорат", "Содиқ хизматлари учун", "Шуҳрат"

2023-10-26T08:36+0500

2023-10-26T08:36+0500

2023-10-26T09:19+0500

узбекистан

награждение

орден "дустлик"

медали

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В связи с Днем сотрудников органов внутренних дел Шавкат Мирзиёев наградил 25 сотрудников МВД орденами и медалям, сообщает пресс-служба главы государства.Соответствующий указ подписан в четверг.Так, за многолетний плодотворный труд в органах внутренних дел страны, большой вклад в обеспечение общественной безопасности и спокойствия нашего народа, укрепление мира и стабильности в республике, образцовую деятельность по повышению эффективности борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, защите прав, свобод и законных интересов граждан, пример мужества и отваги, проявленный при исполнении почетного долга, особые заслуги в воспитании молодого поколения в духе любви и преданности Родине наградить:орденом "Мардлик"Исамова Абдулхамида Мирзаевича - старшего инспектора профилактики Управления координации деятельности органов внутренних дел по Яшнабадскому району города Ташкентаорденом "Дустлик"Арзуева Жамбила Жумабаевича - начальника отделения внутренних дел № 1 отдела внутренних дел Кунградского района Республики КаракалпакстанЖумаеву Алёну Шухратовну - главного эксперта экспертно-криминалистического центра Управления внутренних дел Джизакской областимедалью "Жасорат"Аскарова Улугбека Умаралиевича - рядового сотрудника отряда патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Ферганской областиАхмедова Фаррухжона Баёновича - первого заместителя начальника управления внутренних дел Ургутского района Самаркандской областиНиёзова Бекзода Холиковича - старшего оперуполномоченного управления внутренних дел города Чирчика Ташкентской областиРахимова Тулкинжона Фархадовича - старшего оперуполномоченного Управления координации деятельности органов внутренних дел по Чиланзарскому району города ТашкентаСуванова Жамшида Эшпулатовича - начальника колонии по исполнению наказания Министерства внутренних дел Республики Узбекистанмедалью "Содик хизматлари учун"Асадова Азизбека Кароматовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Алатского района Бухарской областиАсанова Сабирджана Жакаевича - рядового сотрудника отряда патрульно-постовой службы Главного управления внутренних дел Ташкентской областиБахромова Бектемира Рахмоновича - начальника отдела внутренних дел Кургантепинского района Андижанской областиКурбонова Фарходжона Рахимовича - следователя по особо важным делам следственного управления при Управлении внутренних дел Ферганской областиНоркузиеву Шахло Примкуловну - старшего инспектора отделения пробации управления внутренних дел Сырдарьинского района Сырдарьинской областиСултанова Анвара Абидходжаевича - начальника отдела внутренних дел Уртачирчикского района Ташкентской областиРахимова Гуломбека Бабахановича - старшего контролера специального приемника Управления внутренних дел Хорезмской областиШермухамедова Абдумажида Мавляновича - начальника Управления координации деятельности органов внутренних дел по Юнусабадскому району города ТашкентаЮсупова Абдулло Абдурахмоновича - инспектора дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Сурхандарьинской областимедалью "Шухрат"Давранова Голибжона Исомидиновича - инспектора дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Навоийской областиДжаббарова Фархода Ахмадовича - рядового сотрудника батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Джизакской областиИшпулатова Аббоса Нурмаматовича - начальника отделения внутренних дел № 2 отдела внутренних дел Пастдаргомского района Самаркандской областиМирахмедова Аброра Онарбоевича - инспектора дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Наманганской областиМуминова Бурикула Ёдгоровича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Касанского района Кашкадарьинской областиПалимбетова Бахтибая Жангабаевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Чимбайского района Республики КаракалпакстанРюмина Алексея Александровича - заместителя начальника Главного экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Республики УзбекистанТуланова Абдумухтора Рузиматовича - заместителя начальника отдела внутренних дел Мархаматского района Андижанской области.Напомним, в среду в Узбекистане отметили День сотрудников органов внутренних дел. С профессиональным праздником их поздравил президент Шавкат Мирзиёев.

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узбекистан президент шавкат мирзиёев сотрудники органов внутренних дел награждение ордена медали мардлик дўстлик жасорат содиқ хизматлари учун шуҳрат