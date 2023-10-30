https://uz.sputniknews.ru/20231030/chislo-pogibshix-shaxta-kazaxstan-uvelichilos-40477386.html

Число погибших в результате аварии на шахте в Казахстане увеличилось

Число погибших в результате аварии на шахте в Казахстане увеличилось

МЧС Казахстана сообщает, что число погибших на шахте в Карагандинской области увеличилось до 42

2023-10-30T14:56+0500

2023-10-30T14:56+0500

2023-10-30T15:14+0500

казахстан

взрыв

шахта

жертвы

погибшие

авария

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.Ранее сообщалось о 38 погибших. Из 252 шахтеров на поверхность вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.Поисковые работы затруднены из-за разрушения шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах, добавили в ведомстве. Напомним, авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла рано утром 28 октября. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.Мирзиёев направил соболезнования Токаеву в связи с аварией на шахте

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