https://uz.sputniknews.ru/20231030/chislo-pogibshix-shaxta-kazaxstan-uvelichilos-40477386.html
Число погибших в результате аварии на шахте в Казахстане увеличилось
Число погибших в результате аварии на шахте в Казахстане увеличилось
МЧС Казахстана сообщает, что число погибших на шахте в Карагандинской области увеличилось до 42
2023-10-30T14:56+0500
2023-10-30T14:56+0500
2023-10-30T15:14+0500
казахстан
взрыв
шахта
жертвы
погибшие
авария
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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.Ранее сообщалось о 38 погибших. Из 252 шахтеров на поверхность вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.Поисковые работы затруднены из-за разрушения шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах, добавили в ведомстве. Напомним, авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла рано утром 28 октября. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.Мирзиёев направил соболезнования Токаеву в связи с аварией на шахте
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казахстан авария шахта увеличилось число погибшие карагандинская область мчс
казахстан авария шахта увеличилось число погибшие карагандинская область мчс
Число погибших в результате аварии на шахте в Казахстане увеличилось
14:56 30.10.2023 (обновлено: 15:14 30.10.2023)
МЧС Казахстана сообщает, что число погибших на шахте в Карагандинской области увеличилось до 42.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik.
Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.
"Обнаружены тела 42 погибших, поиски четырех шахтеров продолжаются", — говорится в релизе.
Ранее сообщалось о 38 погибших. Из 252 шахтеров на поверхность вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.
Поисковые работы затруднены из-за разрушения шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах, добавили в ведомстве.
Напомним, авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла рано утром 28 октября. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.