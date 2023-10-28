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https://uz.sputniknews.ru/20231028/mirziyoyev-soboleznovaniya-tokayev-avariya-shaxta-40431727.html
Мирзиёев направил соболезнования Токаеву в связи с аварией на шахте
Мирзиёев направил соболезнования Токаеву в связи с аварией на шахте
В субботу в Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко произошла авария, есть погибшие
2023-10-28T17:22+0500
2023-10-28T17:29+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
соболезнования
казахстан
авария
шахта
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Глава Узбекистана выразил надежду на скорейшее спасение горняков, остающихся в шахте.Напомним, в субботу в Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко произошла авария. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.По последним данным погибли 32 человека, поиски 14 шахтеров продолжаются.В связи с трагедией Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура в Казахстане.
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мирзиёев токаев соболезнования авария шахта имени костенко погибшие пострадавшие карагандинская область казахстан
мирзиёев токаев соболезнования авария шахта имени костенко погибшие пострадавшие карагандинская область казахстан

Мирзиёев направил соболезнования Токаеву в связи с аварией на шахте

17:22 28.10.2023 (обновлено: 17:29 28.10.2023)
© Foto : Пресс-служба акима Карагандинской области Шахта имени Костенко. Архивное фото
Шахта имени Костенко. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2023
© Foto : Пресс-служба акима Карагандинской области
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В субботу в Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко произошла авария, есть погибшие.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Глава Узбекистана выразил надежду на скорейшее спасение горняков, остающихся в шахте.
Напомним, в субботу в Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко произошла авария. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.
По последним данным погибли 32 человека, поиски 14 шахтеров продолжаются.
В связи с трагедией Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура в Казахстане.
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