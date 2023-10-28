https://uz.sputniknews.ru/20231028/mirziyoyev-soboleznovaniya-tokayev-avariya-shaxta-40431727.html

Мирзиёев направил соболезнования Токаеву в связи с аварией на шахте

Мирзиёев направил соболезнования Токаеву в связи с аварией на шахте

В субботу в Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко произошла авария, есть погибшие

2023-10-28T17:22+0500

2023-10-28T17:22+0500

2023-10-28T17:29+0500

узбекистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

соболезнования

казахстан

авария

шахта

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Глава Узбекистана выразил надежду на скорейшее спасение горняков, остающихся в шахте.Напомним, в субботу в Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко произошла авария. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.По последним данным погибли 32 человека, поиски 14 шахтеров продолжаются.В связи с трагедией Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура в Казахстане.

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