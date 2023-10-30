https://uz.sputniknews.ru/20231030/sotrudnichestvo-afganistan-sfera-medisini-budet-rasshiryatsya-40486762.html

Сотрудничество с Афганистаном в сфере медицины будет расширяться

Сотрудничество с Афганистаном в сфере медицины будет расширяться

В рамках выставки также достигнута договоренность о визите афганской делегации для ознакомления с медицинской продукцией и процессами лечения в Узбекистане

2023-10-30T17:26+0500

2023-10-30T17:26+0500

2023-10-30T17:45+0500

министерство здравоохранения узбекистана

экономика

узбекистан

афганистан

фармацевтика

медицина

выставка

выставка made in uzbekistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1e/40484360_147:30:1280:667_1920x0_80_0_0_4e400adea5a3bd1f8f711aa949c45697.jpg

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Выставку промышленной продукции Made in Uzbekistan, проходящую в Афганистане с 29 по 31 октября, посетила группа представителей фармацевтической отрасли страны, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.На экспозиции представлено более 300 наименований фармацевтической продукции Узбекистана.В рамках выставки также прошли встречи и переговоры сторон в формате "В2В". Представителям деловых кругов Афганистана предоставили информацию о порядка 4-х тыс. изделий медицинского назначения. Директор Фармацевтической службы Министерства здравоохранения Афганистана Хамид Фурмули выступил с предложениями по упрощению оформления поставок в Афганистан лекарственных средств и продукции, производимой в Узбекистане. В рамках выставки также достигнута договоренность о визите афганской делегации для ознакомления с медицинской продукцией и процессами лечения в Узбекистане.Вопросы экспорта-импорта обсуждались с членом Кабульской торгово-промышленной палаты Забихуллах Момен Зада.Напомним, делегация во главе с заместителем премьер-министра Узбекистана Джамшидом Ходжаевым посетила Кабул с целью дальнейшего развития сотрудничества с Исламским Эмиратом Афганистан.

узбекистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан афганистан фармацевтика медицина выставка made in uzbekistan