https://uz.sputniknews.ru/20231030/sotrudnichestvo-afganistan-sfera-medisini-budet-rasshiryatsya-40486762.html
Сотрудничество с Афганистаном в сфере медицины будет расширяться
Сотрудничество с Афганистаном в сфере медицины будет расширяться
В рамках выставки также достигнута договоренность о визите афганской делегации для ознакомления с медицинской продукцией и процессами лечения в Узбекистане
2023-10-30T17:26+0500
2023-10-30T17:26+0500
2023-10-30T17:45+0500
министерство здравоохранения узбекистана
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узбекистан
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фармацевтика
медицина
выставка
выставка made in uzbekistan
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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Выставку промышленной продукции Made in Uzbekistan, проходящую в Афганистане с 29 по 31 октября, посетила группа представителей фармацевтической отрасли страны, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.На экспозиции представлено более 300 наименований фармацевтической продукции Узбекистана.В рамках выставки также прошли встречи и переговоры сторон в формате "В2В". Представителям деловых кругов Афганистана предоставили информацию о порядка 4-х тыс. изделий медицинского назначения. Директор Фармацевтической службы Министерства здравоохранения Афганистана Хамид Фурмули выступил с предложениями по упрощению оформления поставок в Афганистан лекарственных средств и продукции, производимой в Узбекистане. В рамках выставки также достигнута договоренность о визите афганской делегации для ознакомления с медицинской продукцией и процессами лечения в Узбекистане.Вопросы экспорта-импорта обсуждались с членом Кабульской торгово-промышленной палаты Забихуллах Момен Зада.Напомним, делегация во главе с заместителем премьер-министра Узбекистана Джамшидом Ходжаевым посетила Кабул с целью дальнейшего развития сотрудничества с Исламским Эмиратом Афганистан.
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узбекистан афганистан фармацевтика медицина выставка made in uzbekistan
узбекистан афганистан фармацевтика медицина выставка made in uzbekistan
Сотрудничество с Афганистаном в сфере медицины будет расширяться
17:26 30.10.2023 (обновлено: 17:45 30.10.2023)
Делегация Афганистана приедет в Узбекистан, чтобы ознакомиться с медицинской продукцией и методами лечения в республике.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik.
Выставку промышленной продукции Made in Uzbekistan, проходящую в Афганистане с 29 по 31 октября, посетила группа представителей фармацевтической отрасли страны, сообщает пресс-служба Минздрава
Узбекистана.
На экспозиции представлено более 300 наименований фармацевтической продукции Узбекистана.
В рамках выставки также прошли встречи и переговоры сторон в формате "В2В". Представителям деловых кругов Афганистана предоставили информацию о порядка 4-х тыс. изделий медицинского назначения.
Директор Фармацевтической службы Министерства здравоохранения Афганистана Хамид Фурмули выступил с предложениями по упрощению оформления поставок в Афганистан лекарственных средств и продукции, производимой в Узбекистане.
"В этом вопросе будет оказана практическая помощь по налаживанию сотрудничества с Национальной ассоциацией по контролю за продуктами и лекарствами Афганистана, обладающей полномочиями по регистрации медицинской продукции", — сообщает Минздрав.
В рамках выставки также достигнута договоренность о визите афганской делегации для ознакомления с медицинской продукцией и процессами лечения в Узбекистане.
Вопросы экспорта-импорта обсуждались с членом Кабульской торгово-промышленной палаты Забихуллах Момен Зада.
Напомним
, делегация во главе с заместителем премьер-министра Узбекистана Джамшидом Ходжаевым посетила Кабул с целью дальнейшего развития сотрудничества с Исламским Эмиратом Афганистан.