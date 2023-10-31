https://uz.sputniknews.ru/20231031/uzbekistan-afganistan-podpisaniye-dokumenty-kontrakt-soglasheniye-40500764.html
Узбекистан и Афганистан подписали документы более чем на 1 млрд сумов
Узбекистан и Афганистан подписали документы более чем на 1 млрд сумов
Делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Жамшидом Ходжаевым посетила Кабул с рабочим визитом.
2023-10-31T09:11+0500
2023-10-31T09:11+0500
2023-10-31T09:38+0500
экономика
узбекистан
афганистан
сотрудничество
контракт
соглашение
экономика
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Узбекистан и Афганистан подписали торговые экспортно-импортные контракты и соглашения на 1 млрд 185 млн сумов, сообщило министерство инвестиций, промышленности и торговли.Премьер-министр Узбекистана Жамшид Ходжаев встретился в Кабуле с заместителем премьер-министра Афганистана Абдул Гани Муллой Барадаром. В ходе переговоров стороны обсудили ряд тем, связанных с развитием взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.Кроме того, в Кабуле прошла расширенная встреча с участием министерств и ведомств Узбекистана и Афганистана, на которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.В состав узбекской делегации вошли руководители министерств энергетики, водного хозяйства, горнодобывающей промышленности и геологии, сельского хозяйства, инвестиций, промышленности и торговли, транспорта, иностранных дел, а также ряда других ведомств, отраслевых агентств и ассоциаций Узбекистана.Были обсуждены такие вопросы, как: В рамках визита узбекской делегации в Кабуле организовали выставку национальной продукции, производимой в Узбекистане, а также встречи "B2B" и "G2B" с участием представителей госструктур двух стран и бизнес-сообщества.
https://uz.sputniknews.ru/20231030/sotrudnichestvo-afganistan-sfera-medisini-budet-rasshiryatsya-40486762.html
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узбекистан афганистан соглашение контракт делегация кабул премьер-министр жамшид ходжаев рабочий визит
узбекистан афганистан соглашение контракт делегация кабул премьер-министр жамшид ходжаев рабочий визит
Узбекистан и Афганистан подписали документы более чем на 1 млрд сумов
09:11 31.10.2023 (обновлено: 09:38 31.10.2023)
Делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Жамшидом Ходжаевым посетила Кабул с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik.
Узбекистан и Афганистан подписали торговые экспортно-импортные контракты и соглашения на 1 млрд 185 млн сумов, сообщило
министерство инвестиций, промышленности и торговли.
Премьер-министр Узбекистана Жамшид Ходжаев встретился в Кабуле с заместителем премьер-министра Афганистана Абдул Гани Муллой Барадаром. В ходе переговоров стороны обсудили ряд тем, связанных с развитием взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Кроме того, в Кабуле прошла расширенная встреча с участием министерств и ведомств Узбекистана и Афганистана, на которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.
"По итогам были подписаны торговые экспортно-импортные контракты и соглашения на 1 млрд 185 млн сумов в сферах сельского хозяйства, текстильной промышленности, транспорта и логистики, химической промышленности, фармацевтики, строительных материалов, кожевенно-обувной промышленности, электротехнической отрасли", — говорится в сообщении.
В состав узбекской делегации вошли руководители министерств энергетики, водного хозяйства, горнодобывающей промышленности и геологии, сельского хозяйства, инвестиций, промышленности и торговли, транспорта, иностранных дел, а также ряда других ведомств, отраслевых агентств и ассоциаций Узбекистана.
Были обсуждены такие вопросы, как:
реализация проекта строительства линии электропередач "Сурхан – Пули – Хумри";
перезапуск и активизация деятельности торговых домов Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе;
открытие представительства АО "Узбекистон темир йуллари" в Афганистане;
международные грузоперевозки, таможенное регулирование, перспективы изучения и разработка месторождений полезных ископаемых.
В рамках визита узбекской делегации в Кабуле организовали выставку национальной продукции, производимой в Узбекистане, а также встречи "B2B" и "G2B" с участием представителей госструктур двух стран и бизнес-сообщества.