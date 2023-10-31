https://uz.sputniknews.ru/20231031/uzbekistan-afganistan-podpisaniye-dokumenty-kontrakt-soglasheniye-40500764.html

Узбекистан и Афганистан подписали документы более чем на 1 млрд сумов

Узбекистан и Афганистан подписали документы более чем на 1 млрд сумов

Делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Жамшидом Ходжаевым посетила Кабул с рабочим визитом.

2023-10-31T09:11+0500

2023-10-31T09:11+0500

2023-10-31T09:38+0500

экономика

узбекистан

афганистан

сотрудничество

контракт

соглашение

экономика

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Узбекистан и Афганистан подписали торговые экспортно-импортные контракты и соглашения на 1 млрд 185 млн сумов, сообщило министерство инвестиций, промышленности и торговли.Премьер-министр Узбекистана Жамшид Ходжаев встретился в Кабуле с заместителем премьер-министра Афганистана Абдул Гани Муллой Барадаром. В ходе переговоров стороны обсудили ряд тем, связанных с развитием взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.Кроме того, в Кабуле прошла расширенная встреча с участием министерств и ведомств Узбекистана и Афганистана, на которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.В состав узбекской делегации вошли руководители министерств энергетики, водного хозяйства, горнодобывающей промышленности и геологии, сельского хозяйства, инвестиций, промышленности и торговли, транспорта, иностранных дел, а также ряда других ведомств, отраслевых агентств и ассоциаций Узбекистана.Были обсуждены такие вопросы, как: В рамках визита узбекской делегации в Кабуле организовали выставку национальной продукции, производимой в Узбекистане, а также встречи "B2B" и "G2B" с участием представителей госструктур двух стран и бизнес-сообщества.

https://uz.sputniknews.ru/20231030/sotrudnichestvo-afganistan-sfera-medisini-budet-rasshiryatsya-40486762.html

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