https://uz.sputniknews.ru/20231101/natsionalnye-smi-pomogli-stranam-sng-soxranit-identichnost--zaxarova-40582608.html
Национальные СМИ помогли странам СНГ сохранить идентичность — Захарова
Национальные СМИ помогли странам СНГ сохранить идентичность — Захарова
Они защищают граждан от зарубежной дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на медиафоруме в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
2023-11-01T18:48+0500
2023-11-01T18:48+0500
2023-11-01T19:28+0500
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ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Наличие национальных СМИ позволяет странам Содружества Независимых Государств сохранять идентичность и защищает граждан от зарубежной дезинформации. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе второго форума "Развитие медиа в меняющемся мире" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она также напомнила, что в эпоху создания СМИ в странах СНГ существовали опасения, что медиа не смогут конкурировать с мировыми холдингами, поэтому им отводили "декоративную" роль. Но сегодня, благодаря неустанному труду ведущих журналистов, общественных деятелей и государств национальные СМИ стран СНГ играют значительную роль.
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сми снг идентичность мария захарова
сми снг идентичность мария захарова
Национальные СМИ помогли странам СНГ сохранить идентичность — Захарова
18:48 01.11.2023 (обновлено: 19:28 01.11.2023)
Они защищают граждан от зарубежной дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на медиафоруме в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Наличие национальных СМИ позволяет странам Содружества Независимых Государств сохранять идентичность и защищает граждан от зарубежной дезинформации. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе второго форума "Развитие медиа в меняющемся мире" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Национальные средства массовой информации из декоративных и символических стали настоящими. Это единственное, что сейчас является противоядием и способом предотвращать катастрофическое развитие. Если бы не было национальных, в том числе интегрированных в общее пространство (СНГ- ред.), заключающих договоры между собой СМИ, мы бы стали информационными рабами, мы бы потеряли все то, ради чего выстраивали суверенитет, мы бы идентичность свою потеряли полностью", - сообщила Захарова, комментируя развитие СМИ на пространстве СНГ.
Она также напомнила, что в эпоху создания СМИ в странах СНГ существовали опасения, что медиа не смогут конкурировать с мировыми холдингами, поэтому им отводили "декоративную" роль. Но сегодня, благодаря неустанному труду ведущих журналистов, общественных деятелей и государств национальные СМИ стран СНГ играют значительную роль.