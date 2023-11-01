Национальные СМИ помогли странам СНГ сохранить идентичность — Захарова

"Национальные средства массовой информации из декоративных и символических стали настоящими. Это единственное, что сейчас является противоядием и способом предотвращать катастрофическое развитие. Если бы не было национальных, в том числе интегрированных в общее пространство (СНГ- ред.), заключающих договоры между собой СМИ, мы бы стали информационными рабами, мы бы потеряли все то, ради чего выстраивали суверенитет, мы бы идентичность свою потеряли полностью", - сообщила Захарова, комментируя развитие СМИ на пространстве СНГ.