https://uz.sputniknews.ru/20231102/mirziyoyev-kazaxstan-rabochiy-vizit-40591389.html

Мирзиёев посетит Казахстан с рабочим визитом

Мирзиёев посетит Казахстан с рабочим визитом

Президент Узбекистана примет участие в заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ)

2023-11-02T08:37+0500

2023-11-02T08:37+0500

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узбекистан

казахстан

рабочий визит

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

астана

отг

организация тюркских государств

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 2-3 ноября Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом город Астану для участия в очередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Главы делегаций также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия.По итогам мероприятия предусматривается принятие ряда совместных документов.Напомним, Узбекистан в этом году председательствует в ОТГ.Проведено более 100 значимых мероприятий, направленных на дальнейшее углубление многопланового сотрудничества.Членами Организации являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, наблюдателями — Венгрия и Туркменистан.

узбекистан

казахстан

астана

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