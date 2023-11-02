https://uz.sputniknews.ru/20231102/mirziyoyev-kazaxstan-rabochiy-vizit-40591389.html
Мирзиёев посетит Казахстан с рабочим визитом
Мирзиёев посетит Казахстан с рабочим визитом
Президент Узбекистана примет участие в заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ)
2023-11-02T08:37+0500
2023-11-02T08:37+0500
2023-11-02T11:40+0500
узбекистан
казахстан
рабочий визит
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
астана
отг
организация тюркских государств
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 2-3 ноября Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом город Астану для участия в очередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Главы делегаций также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия.По итогам мероприятия предусматривается принятие ряда совместных документов.Напомним, Узбекистан в этом году председательствует в ОТГ.Проведено более 100 значимых мероприятий, направленных на дальнейшее углубление многопланового сотрудничества.Членами Организации являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, наблюдателями — Венгрия и Туркменистан.
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узбекистан казахстан президент шавкат мирзиёев касым-жомарт токаев астана заседание организация тюркских государств отг рабочий визит
узбекистан казахстан президент шавкат мирзиёев касым-жомарт токаев астана заседание организация тюркских государств отг рабочий визит
Мирзиёев посетит Казахстан с рабочим визитом
08:37 02.11.2023 (обновлено: 11:40 02.11.2023)
Президент Узбекистана примет участие в заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 2-3 ноября Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом город Астану для участия в очередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
"В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках Организации, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах", — говорится в сообщении.
Главы делегаций также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия.
По итогам мероприятия предусматривается принятие ряда совместных документов.
Напомним, Узбекистан в этом году председательствует в ОТГ.
Проведено более 100 значимых мероприятий, направленных на дальнейшее углубление многопланового сотрудничества.
Членами Организации являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, наблюдателями — Венгрия и Туркменистан.