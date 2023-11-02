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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231102/roosiya-voyennyye-porajeniye-vsu-krasnyy-liman-40595597.html
Российские военные поразили 160 целей ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные поразили 160 целей ВСУ на Краснолиманском направлении
Военнослужащие РФ также вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов украинской армии.
2023-11-02T11:00+0500
2023-11-02T11:46+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
всу
россия
вооруженные силы
безопасность
украина
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Российские военные нанесли огневое поражение по 160 целям украинских войск, вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск "Центр" Александра Савчука.Также Савчук добавил, что бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ.Кроме этого, артиллерия и авиация поразили штурмовые группы 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия за сутки потеряла на Краснолиманском направлении до 200 военнослужащих, три автомобиля, а также САУ АS-90 (самоходная артиллерийская установка) производства Великобритании.
https://uz.sputniknews.ru/20231101/ukraina-konflikt-svo-zapad-pozitsiya-40545838.html
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россия военные поражение цели всу красный лиман
россия военные поражение цели всу красный лиман

Российские военные поразили 160 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

11:00 02.11.2023 (обновлено: 11:46 02.11.2023)
© Sputnik / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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Военнослужащие РФ также вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов украинской армии.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Российские военные нанесли огневое поражение по 160 целям украинских войск, вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск "Центр" Александра Савчука.
"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по 160 целям противника", — рассказал он.
Также Савчук добавил, что бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ.
Кроме этого, артиллерия и авиация поразили штурмовые группы 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества.
"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчетов ВСУ", — заключил начальник пресс-центра.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия за сутки потеряла на Краснолиманском направлении до 200 военнослужащих, три автомобиля, а также САУ АS-90 (самоходная артиллерийская установка) производства Великобритании.
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