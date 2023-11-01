https://uz.sputniknews.ru/20231101/ukraina-konflikt-svo-zapad-pozitsiya-40545838.html

Киеву сообщили страшные новости об окончании конфликта

Киеву сообщили страшные новости об окончании конфликта

СМИ: Запад заинтересован в поражении Украины, изначально не делая ставку на победу Киева в Украинском конфликте.

2023-11-01T09:50+0500

2023-11-01T09:50+0500

2023-11-01T09:55+0500

в мире

спецоперация россии по защите донбасса

киев

украина

сша

владимир зеленский

владимир путин

всу

нато

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/14/40164080_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_6cd82c8b54c6987693cc5497738ab28a.jpg

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Изначально в украинском конфликте Запад не делал ставку на победу Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на польское издание Onet.По словам автора, в пользу этого говорит то, что Соединенные Штаты никогда не выступали за поставку таких систем вооружений или в таком количестве, чтобы это могло привести к поражению российских войск.Мечты отдельных государств о потере Россией лица противоречат самим основам мировой политики, поскольку эта страна имеет слишком большой вес. Таким образом, это делает вариант безоговорочного поражения Москвы в украинском конфликте невозможным, резюмирует автор материала.Зеленскому сообщили о катастрофе из-за маневра России.Напомним, что ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 2 тыс. бронемашин. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что США и их союзники по НАТО начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Сам президент Украины также выражал опасения, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.Новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении $105 млрд на помощь Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.

киев

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво украина контрнаступление провал запад