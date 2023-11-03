https://uz.sputniknews.ru/20231103/mirrziyoyev-sammit-otg-astana-vystupleniye-40650388.html

К чему призвал Мирзиёев на саммите ОТГ

К чему призвал Мирзиёев на саммите ОТГ

Глава Узбекистана отметил право палестинского народа на независимость.

2023-11-03T13:20+0500

2023-11-03T13:20+0500

2023-11-03T13:20+0500

политика

организация тюркских государств

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

саммит

палестина

израиль

астана

казахстан

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, в своем выступлении на саммите ОТГ призвал прекратить военные действия на Ближнем Востоке, сообщает Sputnik Казахстан.Лидер Узбекистана предложил решить конфликт с учетом интересов двух сторон.Он подчеркнул необходимость заключения перемирия в гуманитарных целях.Напомним, что в Астане проходит юбилейный десятый саммит Организации тюркских государств. В повестку дня включены вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках организации, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах.В этом году в ОТГ председательствует Узбекистан.

узбекистан

палестина

израиль

астана

казахстан

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