К чему призвал Мирзиёев на саммите ОТГ
© © Photo : Пресс-служба президента КазахстанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал прекратить военные действия на Ближнем Востоке
© © Photo : Пресс-служба президента Казахстана
Глава Узбекистана отметил право палестинского народа на независимость.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, в своем выступлении на саммите ОТГ призвал прекратить военные действия на Ближнем Востоке, сообщает Sputnik Казахстан.
Лидер Узбекистана предложил решить конфликт с учетом интересов двух сторон.
"Мы всё чаще видим отклонение от норм международного права. Особенно серьёзную обеспокоенность для всех нас вызывает чрезвычайно опасный характер продолжающегося на Ближнем Востоке на протяжении долгого времени палестино-израильского конфликта. В результате вооруженных столкновений резко возрастает число погибших и раненых среди мирного населения, особенно пожилых людей, женщин и детей. В этой связи мы призываем стороны немедленно остановить военные действия, прекратить огонь", — заявил Мирзиёев.
Он подчеркнул необходимость заключения перемирия в гуманитарных целях.
"Единственное самое справедливое решение данной проблемы должно быть принято на основе принципа "два государства - для двух народов". Как определено в резолюциях ООН, народ Палестины имеет право на создание независимого государства. В рамках нашей организации мы должны объявить всему миру единодушную принципиальную позицию по этому вопросу", — сказал глава Узбекистана.
Напомним, что в Астане проходит юбилейный десятый саммит Организации тюркских государств. В повестку дня включены вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках организации, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах.
В этом году в ОТГ председательствует Узбекистан.