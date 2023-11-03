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https://uz.sputniknews.ru/20231103/mirrziyoyev-sammit-otg-astana-vystupleniye-40650388.html
К чему призвал Мирзиёев на саммите ОТГ
К чему призвал Мирзиёев на саммите ОТГ
Глава Узбекистана отметил право палестинского народа на независимость.
2023-11-03T13:20+0500
2023-11-03T13:20+0500
политика
организация тюркских государств
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
саммит
палестина
израиль
астана
казахстан
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, в своем выступлении на саммите ОТГ призвал прекратить военные действия на Ближнем Востоке, сообщает Sputnik Казахстан.Лидер Узбекистана предложил решить конфликт с учетом интересов двух сторон.Он подчеркнул необходимость заключения перемирия в гуманитарных целях.Напомним, что в Астане проходит юбилейный десятый саммит Организации тюркских государств. В повестку дня включены вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках организации, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах.В этом году в ОТГ председательствует Узбекистан.
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мирзиёев самит отг заявление
мирзиёев самит отг заявление

К чему призвал Мирзиёев на саммите ОТГ

13:20 03.11.2023
© © Photo : Пресс-служба президента КазахстанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал прекратить военные действия на Ближнем Востоке
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал прекратить военные действия на Ближнем Востоке - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
© © Photo : Пресс-служба президента Казахстана
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Глава Узбекистана отметил право палестинского народа на независимость.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, в своем выступлении на саммите ОТГ призвал прекратить военные действия на Ближнем Востоке, сообщает Sputnik Казахстан.
Лидер Узбекистана предложил решить конфликт с учетом интересов двух сторон.
"Мы всё чаще видим отклонение от норм международного права. Особенно серьёзную обеспокоенность для всех нас вызывает чрезвычайно опасный характер продолжающегося на Ближнем Востоке на протяжении долгого времени палестино-израильского конфликта. В результате вооруженных столкновений резко возрастает число погибших и раненых среди мирного населения, особенно пожилых людей, женщин и детей. В этой связи мы призываем стороны немедленно остановить военные действия, прекратить огонь", — заявил Мирзиёев.
Он подчеркнул необходимость заключения перемирия в гуманитарных целях.
"Единственное самое справедливое решение данной проблемы должно быть принято на основе принципа "два государства - для двух народов". Как определено в резолюциях ООН, народ Палестины имеет право на создание независимого государства. В рамках нашей организации мы должны объявить всему миру единодушную принципиальную позицию по этому вопросу", — сказал глава Узбекистана.
Напомним, что в Астане проходит юбилейный десятый саммит Организации тюркских государств. В повестку дня включены вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках организации, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах.
В этом году в ОТГ председательствует Узбекистан.
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