https://uz.sputniknews.ru/20231103/mirziyoyev-vizit-astana-40596401.html

Мирзиёев прибыл в Астану — фото

Мирзиёев прибыл в Астану — фото

Президент Узбекистана примет участие в очередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.

2023-11-03T08:18+0500

2023-11-03T08:18+0500

2023-11-03T08:26+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

астана

казахстан

аэропорт

самолет

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану, сообщает пресс-служба главы государства.В аэропорту главу Узбекистана встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.В пятницу Мирзиёев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).Повестка дня саммита включает вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках Организации, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах.Также главы делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия.По итогам мероприятия примут ряд совместных документов.Напомним, что членами ОТГ являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, наблюдателями – Венгрия и Туркменистан.Узбекистан в этом году председательствует в Организации тюркских государств.

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