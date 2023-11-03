Мирзиёев прибыл в Астану — фото
08:18 03.11.2023 (обновлено: 08:26 03.11.2023)
© Пресс служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Астану.
© Пресс служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана примет участие в очередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану, сообщает пресс-служба главы государства.
В аэропорту главу Узбекистана встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
© Пресс служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Астану.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Астану.
© Пресс служба президента Узбекистана
© Пресс служба президента УзбекистанаВ аэропорту главу Узбекистана встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
В аэропорту главу Узбекистана встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
© Пресс служба президента Узбекистана
В пятницу Мирзиёев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Повестка дня саммита включает вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках Организации, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Также главы делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия.
По итогам мероприятия примут ряд совместных документов.
Напомним, что членами ОТГ являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, наблюдателями – Венгрия и Туркменистан.
Узбекистан в этом году председательствует в Организации тюркских государств.