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https://uz.sputniknews.ru/20231103/mirziyoyev-vizit-astana-40596401.html
Мирзиёев прибыл в Астану — фото
Мирзиёев прибыл в Астану — фото
Президент Узбекистана примет участие в очередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.
2023-11-03T08:18+0500
2023-11-03T08:26+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
астана
казахстан
аэропорт
самолет
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану, сообщает пресс-служба главы государства.В аэропорту главу Узбекистана встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.В пятницу Мирзиёев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).Повестка дня саммита включает вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках Организации, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах.Также главы делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия.По итогам мероприятия примут ряд совместных документов.Напомним, что членами ОТГ являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, наблюдателями – Венгрия и Туркменистан.Узбекистан в этом году председательствует в Организации тюркских государств.
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мирзиёев астана президент узбекистана очередное заседание совета глав государств отг
мирзиёев астана президент узбекистана очередное заседание совета глав государств отг

Мирзиёев прибыл в Астану — фото

08:18 03.11.2023 (обновлено: 08:26 03.11.2023)
© Пресс служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Астану.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Астану. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
© Пресс служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана примет участие в очередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану, сообщает пресс-служба главы государства.
В аэропорту главу Узбекистана встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
© Пресс служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Астану.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Астану. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Астану.
© Пресс служба президента Узбекистана
© Пресс служба президента УзбекистанаВ аэропорту главу Узбекистана встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Астану. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
В аэропорту главу Узбекистана встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
© Пресс служба президента Узбекистана
В пятницу Мирзиёев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Повестка дня саммита включает вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках Организации, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Также главы делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия.
По итогам мероприятия примут ряд совместных документов.
Напомним, что членами ОТГ являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, наблюдателями – Венгрия и Туркменистан.
Узбекистан в этом году председательствует в Организации тюркских государств.
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