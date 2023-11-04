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Объемы поставок нефтяного сырья из России в Узбекистан увеличат — Минэнерго
Объемы поставок нефтяного сырья из России в Узбекистан увеличат — Минэнерго
Соответствующий трехсторонний документ подписали Россия Узбекистан и Казахстан
2023-11-04T18:04+0500
2023-11-04T18:09+0500
узбекистан
россия
нефть
сырье
документы
казахстан
поставки
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В 2024 году планируется увеличить объемы поставок нефтяного сырья из России через территорию Казахстана в Узбекистан до 1 млн тонн. Это предусматривает соответствующий трехсторонний документ, подписанный 4 ноября, в субботу в Москве, сообщает Минэнерго.Свои подписи под документом поставили первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.Данный документ позволит: — реализовать договоренности руководителей трех стран, достигнутых в ходе обсуждений, состоявшихся 6-7 октября 2023 года;— развивать поставки трубной нефти с учетом удешевления затрат на ее транспортировку по сравнению с железнодорожными поставками;— содействовать развитию нефтепроводной инфраструктуры Узбекистана и приграничных территорий;— повысить производительность двух узбекистанских нефтеперерабатывающих заводов и увеличить объемы производства в стране качественного бензина и других ГСМ;— увеличить производство бензина, а значит расширить сеть автозаправочных станций в Узбекистане, что даст возможность предоставить населению качественно новых услуг по сервису и географии реализации топлива;— содействовать модернизации действующих мощностей по переработке нефти и созданию новых, а также росту производства экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью."Узбекнефтегаз" начал импорт из России бензина Аи-100
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узбекистан россия казахстан объем поставки нефтяное сырье увеличение документ подписание
узбекистан россия казахстан объем поставки нефтяное сырье увеличение документ подписание

Объемы поставок нефтяного сырья из России в Узбекистан увеличат — Минэнерго

18:04 04.11.2023 (обновлено: 18:09 04.11.2023)
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Нефтяные качалки в Татарстане. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
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Соответствующий трехсторонний документ подписали Россия, Узбекистан и Казахстан.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В 2024 году планируется увеличить объемы поставок нефтяного сырья из России через территорию Казахстана в Узбекистан до 1 млн тонн. Это предусматривает соответствующий трехсторонний документ, подписанный 4 ноября, в субботу в Москве, сообщает Минэнерго.
© МинэнергоВ Москве подписали трехсторонний документ, предусматривающий увеличение объемов поставок нефтяного сырья из России в Узбекистан
В Москве подписали трехсторонний документ, предусматривающий увеличение объемов поставок нефтяного сырья из России в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2023
В Москве подписали трехсторонний документ, предусматривающий увеличение объемов поставок нефтяного сырья из России в Узбекистан
© Минэнерго
Свои подписи под документом поставили первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
"В документе отмечается, что при реализации соглашения особое внимание уделяется обеспечению приоритетного режима транспортировки через нефтепровод "Омск-Павлодар-Шымкент-Шагыр", — говорится в сообщении.
Данный документ позволит:
— реализовать договоренности руководителей трех стран, достигнутых в ходе обсуждений, состоявшихся 6-7 октября 2023 года;

— развивать поставки трубной нефти с учетом удешевления затрат на ее транспортировку по сравнению с железнодорожными поставками;

— содействовать развитию нефтепроводной инфраструктуры Узбекистана и приграничных территорий;

— повысить производительность двух узбекистанских нефтеперерабатывающих заводов и увеличить объемы производства в стране качественного бензина и других ГСМ;

— увеличить производство бензина, а значит расширить сеть автозаправочных станций в Узбекистане, что даст возможность предоставить населению качественно новых услуг по сервису и географии реализации топлива;

— содействовать модернизации действующих мощностей по переработке нефти и созданию новых, а также росту производства экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью.
"Узбекнефтегаз" начал импорт из России бензина Аи-100
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