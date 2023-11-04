https://uz.sputniknews.ru/20231104/obemy-postavok-neftyanogo-syrya-iz-rossii-v-uzbekistan-uvelichat-40695614.html

Объемы поставок нефтяного сырья из России в Узбекистан увеличат — Минэнерго

Объемы поставок нефтяного сырья из России в Узбекистан увеличат — Минэнерго

Соответствующий трехсторонний документ подписали Россия Узбекистан и Казахстан

2023-11-04T18:04+0500

2023-11-04T18:04+0500

2023-11-04T18:09+0500

узбекистан

россия

нефть

сырье

документы

казахстан

поставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/10/30788573_0:191:2965:1858_1920x0_80_0_0_ed503f2144bd7a40846c28726d67bff9.jpg

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В 2024 году планируется увеличить объемы поставок нефтяного сырья из России через территорию Казахстана в Узбекистан до 1 млн тонн. Это предусматривает соответствующий трехсторонний документ, подписанный 4 ноября, в субботу в Москве, сообщает Минэнерго.Свои подписи под документом поставили первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.Данный документ позволит: — реализовать договоренности руководителей трех стран, достигнутых в ходе обсуждений, состоявшихся 6-7 октября 2023 года;— развивать поставки трубной нефти с учетом удешевления затрат на ее транспортировку по сравнению с железнодорожными поставками;— содействовать развитию нефтепроводной инфраструктуры Узбекистана и приграничных территорий;— повысить производительность двух узбекистанских нефтеперерабатывающих заводов и увеличить объемы производства в стране качественного бензина и других ГСМ;— увеличить производство бензина, а значит расширить сеть автозаправочных станций в Узбекистане, что даст возможность предоставить населению качественно новых услуг по сервису и географии реализации топлива;— содействовать модернизации действующих мощностей по переработке нефти и созданию новых, а также росту производства экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью."Узбекнефтегаз" начал импорт из России бензина Аи-100

узбекистан

россия

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия казахстан объем поставки нефтяное сырье увеличение документ подписание