Объемы поставок нефтяного сырья из России в Узбекистан увеличат — Минэнерго
18:04 04.11.2023 (обновлено: 18:09 04.11.2023)
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Соответствующий трехсторонний документ подписали Россия, Узбекистан и Казахстан.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В 2024 году планируется увеличить объемы поставок нефтяного сырья из России через территорию Казахстана в Узбекистан до 1 млн тонн. Это предусматривает соответствующий трехсторонний документ, подписанный 4 ноября, в субботу в Москве, сообщает Минэнерго.
Свои подписи под документом поставили первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
"В документе отмечается, что при реализации соглашения особое внимание уделяется обеспечению приоритетного режима транспортировки через нефтепровод "Омск-Павлодар-Шымкент-Шагыр", — говорится в сообщении.
Данный документ позволит:
— реализовать договоренности руководителей трех стран, достигнутых в ходе обсуждений, состоявшихся 6-7 октября 2023 года;
— развивать поставки трубной нефти с учетом удешевления затрат на ее транспортировку по сравнению с железнодорожными поставками;
— содействовать развитию нефтепроводной инфраструктуры Узбекистана и приграничных территорий;
— повысить производительность двух узбекистанских нефтеперерабатывающих заводов и увеличить объемы производства в стране качественного бензина и других ГСМ;
— увеличить производство бензина, а значит расширить сеть автозаправочных станций в Узбекистане, что даст возможность предоставить населению качественно новых услуг по сервису и географии реализации топлива;
— содействовать модернизации действующих мощностей по переработке нефти и созданию новых, а также росту производства экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью.
— развивать поставки трубной нефти с учетом удешевления затрат на ее транспортировку по сравнению с железнодорожными поставками;
— содействовать развитию нефтепроводной инфраструктуры Узбекистана и приграничных территорий;
— повысить производительность двух узбекистанских нефтеперерабатывающих заводов и увеличить объемы производства в стране качественного бензина и других ГСМ;
— увеличить производство бензина, а значит расширить сеть автозаправочных станций в Узбекистане, что даст возможность предоставить населению качественно новых услуг по сервису и географии реализации топлива;
— содействовать модернизации действующих мощностей по переработке нефти и созданию новых, а также росту производства экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью.