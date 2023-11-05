https://uz.sputniknews.ru/20231105/prognoz-pogoda-tashkent-noyabr-2023-40691169.html
Тепло — погода в Ташкенте на 5 ноября
Тепло — погода в Ташкенте на 5 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в воскресенье
2023-11-05T05:11+0500
2023-11-05T05:11+0500
2023-11-05T05:11+0500
ташкент
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В воскресенье в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура днем 21-23 градуса тепла.Без осадков — погода в Узбекистане на 5 ноября
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ташкент погода прогноз погоды синоптики воскресенье 5 ноября 2023
ташкент погода прогноз погоды синоптики воскресенье 5 ноября 2023
Тепло — погода в Ташкенте на 5 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik.
В воскресенье в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Температура днем 21-23 градуса тепла.