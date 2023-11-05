https://uz.sputniknews.ru/20231105/rossiyskie-voennye-ne-dali-evakuirovat-podbityy-leopard--video-40705352.html

Российские военные не дали эвакуировать подбитый Leopard — видео

Российские военные не дали эвакуировать подбитый Leopard — видео

Боевики ВСУ пытались эвакуировать подбитый танк для ремонта, но попытку сорвали военнослужащие РФ. 05.11.2023, Sputnik Узбекистан

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спецоперация

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танк

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Военнослужащие Южной группировки войск сорвали попытку подразделения ВСУ эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой в ДНР, сообщает РИА Новости.Военные РФ поразили танк барражирующим боеприпасом "Ланцет" после того, как разведка зафиксировала попытки вытащить танк с поля боя. Видео того, как в неподвижный танк попадает боеприпас, публикует агентство.Как сообщило ранее на этой неделе издание Forbes, российские военные уничтожили за последние пару недель четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Ранее Минобороны России отмечало, что за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.

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Срыв попытки украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard, подбитый под Авдеевкой. На кадрах видно, как в стоявший танк летит "Ланцент" - попасть в боекомплект не вышло, но получилось прожечь башню танка. По словам собеседника РИА Новости в группировке, танк теперь вряд ли можно отремонтировать. 2023-11-05T14:27+0500 true PT0M22S

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спецоперация, сво, россия, всу, танк, видео