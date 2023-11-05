https://uz.sputniknews.ru/20231105/rossiyskie-voennye-ne-dali-evakuirovat-podbityy-leopard--video-40705352.html
Российские военные не дали эвакуировать подбитый Leopard — видео
Российские военные не дали эвакуировать подбитый Leopard — видео
Боевики ВСУ пытались эвакуировать подбитый танк для ремонта, но попытку сорвали военнослужащие РФ. 05.11.2023, Sputnik Узбекистан
2023-11-05T14:27+0500
2023-11-05T14:27+0500
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ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Военнослужащие Южной группировки войск сорвали попытку подразделения ВСУ эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой в ДНР, сообщает РИА Новости.Военные РФ поразили танк барражирующим боеприпасом "Ланцет" после того, как разведка зафиксировала попытки вытащить танк с поля боя. Видео того, как в неподвижный танк попадает боеприпас, публикует агентство.Как сообщило ранее на этой неделе издание Forbes, российские военные уничтожили за последние пару недель четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Ранее Минобороны России отмечало, что за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.
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Срыв попытки украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard
Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard, подбитый под Авдеевкой. На кадрах видно, как в стоявший танк летит "Ланцент" - попасть в боекомплект не вышло, но получилось прожечь башню танка. По словам собеседника РИА Новости в группировке, танк теперь вряд ли можно отремонтировать.
2023-11-05T14:27+0500
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PT0M22S
Sputnik Узбекистан
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спецоперация, сво, россия, всу, танк, видео
спецоперация, сво, россия, всу, танк, видео
Российские военные не дали эвакуировать подбитый Leopard — видео
14:27 05.11.2023 (обновлено: 14:28 05.11.2023)
Боевики ВСУ пытались эвакуировать подбитый танк для ремонта, но попытку сорвали военнослужащие РФ.
ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik.
Военнослужащие Южной группировки войск сорвали попытку подразделения ВСУ эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой в ДНР, сообщает РИА Новости
.
Военные РФ поразили танк барражирующим боеприпасом "Ланцет" после того, как разведка зафиксировала попытки вытащить танк с поля боя. Видео того, как в неподвижный танк попадает боеприпас, публикует агентство.
"Ребята из 114-й ОМСБр (отдельная мотострелковая бригада - ред.) его подожгли, они (экипаж) выбежали, начала ехать техника в сторону "Леопарда", чтобы забрать его. Наши начали бить рядом минометами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили "Ланцетом" окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект - ред.), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден", - заявил собеседник агентства.
Как сообщило ранее на этой неделе издание Forbes, российские военные уничтожили за последние пару недель четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Ранее Минобороны России отмечало, что за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.