https://uz.sputniknews.ru/20231105/uzbekskie-uchenye-primut-uchastie-v-yazykovom-kongresse-sng-v-minske-40710493.html
Узбекские ученые примут участие в языковом конгрессе СНГ в Минске
Узбекские ученые примут участие в языковом конгрессе СНГ в Минске
Исследователи из Узбекистана и России расскажут о поэзии мигрантов из Узбекистана, роли тюркских языков в расширении потенциала русского языка, методах и средствах обучения узбекскому и другим языкам.
2023-11-05T18:02+0500
2023-11-05T18:02+0500
2023-11-05T18:02+0500
узбекистан
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минск
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наука
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Ученые из Узбекистана и России, проводящие исследования и работу в сфере узбекского языка и культуры, примут участие в III Международном конгрессе "Языковая политика стран СНГ", который пройдет в конце ноября в Минске. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в Центре Узбекского языка Московского государственного лингвистического университета.Узбекистан на конгрессе будут представлять восемь человек. Часть из исследователей в настоящее время проживают в России и занимаются работой в области узбекской культуры и языкознания. Среди них глава Центра узбекского языка МГЛУ Бегам Караева, политолог, преподаватель Московского финансово-промышленного университета "Синергия" Азат Примов, руководитель Рязанской узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" Зулайхо Кадирова, координатор по Москве и Московской области Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана Давлатжон Тожибоев, магистрант МГЛУ Нигора Туребаева.Еще трое участников представляют вузы Узбекистана: Дилфуза Тешабаева и Зилола Салишева из Узбекского государственного университета мировых языков и Наргиза Мусулманова из Ташкентского университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.Узбекские ученые в ходе конгресса расскажут о поэзии мигрантов из Узбекистана, новых языковых реалиях в медиапространстве республики, популярнизации узбекского языка и культуры, вкладе тюркских языков в повышение потенциала русского языка, а также о методах и инструментах языкового обучения.Международный конгресс "Языковая политика стран СНГ" пройдет 27-29 ноября в Минске. Мероприятие будет посвящено теме практик гармонизации языковой ситуации на пространстве СНГ. Участники заседания проанализируют языковую ситуацию на пространстве Содружества, обсудят эффективность существующих практик и оптимальные подходы к гармонизации ситуации в условиях многоязычного, многокультурного и многоконфессионального государства.
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узбекистан уеные конгресс снг минск
узбекистан уеные конгресс снг минск
Узбекские ученые примут участие в языковом конгрессе СНГ в Минске
Исследователи из Узбекистана и России расскажут о поэзии мигрантов из Узбекистана, роли тюркских языков в расширении потенциала русского языка, методах и средствах обучения узбекскому и другим языкам.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik.
Ученые из Узбекистана и России, проводящие исследования и работу в сфере узбекского языка и культуры, примут участие в III Международном конгрессе "Языковая политика стран СНГ", который пройдет в конце ноября в Минске. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
сообщили в Центре Узбекского языка Московского государственного лингвистического университета.
Узбекистан на конгрессе будут представлять восемь человек. Часть из исследователей в настоящее время проживают в России и занимаются работой в области узбекской культуры и языкознания. Среди них глава Центра узбекского языка МГЛУ Бегам Караева, политолог, преподаватель Московского финансово-промышленного университета "Синергия" Азат Примов, руководитель Рязанской узбекской национально-культурной автономии "Алмаз" Зулайхо Кадирова, координатор по Москве и Московской области Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана Давлатжон Тожибоев, магистрант МГЛУ Нигора Туребаева.
Еще трое участников представляют вузы Узбекистана: Дилфуза Тешабаева и Зилола Салишева из Узбекского государственного университета мировых языков и Наргиза Мусулманова из Ташкентского университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.
Узбекские ученые в ходе конгресса расскажут о поэзии мигрантов из Узбекистана, новых языковых реалиях в медиапространстве республики, популярнизации узбекского языка и культуры, вкладе тюркских языков в повышение потенциала русского языка, а также о методах и инструментах языкового обучения.
Международный конгресс "Языковая политика стран СНГ" пройдет 27-29 ноября в Минске. Мероприятие будет посвящено теме практик гармонизации языковой ситуации на пространстве СНГ. Участники заседания проанализируют языковую ситуацию на пространстве Содружества, обсудят эффективность существующих практик и оптимальные подходы к гармонизации ситуации в условиях многоязычного, многокультурного и многоконфессионального государства.