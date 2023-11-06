https://uz.sputniknews.ru/20231106/tashkent-sammit-oes-data-40719146.html

В Ташкенте состоится очередной саммит ОЭС — дата

В Ташкенте состоится очередной саммит ОЭС — дата

Шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). пройдет председательством Шавката Мирзиёева

2023-11-06T10:13+0500

2023-11-06T10:13+0500

2023-11-06T10:18+0500

политика

саммит

узбекистан

ташкент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

председательство

оэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37431868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f4254311c26c90b9444c88ed2e1be08.jpg

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Ташкенте 8-9 ноября состоится 16-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В мероприятии, которое пройдет под председательством Шавката Мирзиёева, ожидается участие глав государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.Участники рассмотрят вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках ОЭС, а также совершенствования деятельности данной многосторонней структуры.В рамках программы саммита глава Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч.Напомним, что Организация экономического сотрудничества основана в 1985 году с постоянно действующим секретариатом в городе Тегеране.Узбекистан является членом ОЭС с 1992 года.

https://uz.sputniknews.ru/20231105/v-tashkente-perekroyut-neskolko-ulits-40703278.html

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент саммит оэс организация экономического сотрудничества шавкат мирзиёев