https://uz.sputniknews.ru/20231106/tashkent-sammit-oes-data-40719146.html
В Ташкенте состоится очередной саммит ОЭС — дата
В Ташкенте состоится очередной саммит ОЭС — дата
Шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). пройдет председательством Шавката Мирзиёева
2023-11-06T10:13+0500
2023-11-06T10:13+0500
2023-11-06T10:18+0500
политика
саммит
узбекистан
ташкент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
председательство
оэс
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Ташкенте 8-9 ноября состоится 16-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В мероприятии, которое пройдет под председательством Шавката Мирзиёева, ожидается участие глав государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.Участники рассмотрят вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках ОЭС, а также совершенствования деятельности данной многосторонней структуры.В рамках программы саммита глава Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч.Напомним, что Организация экономического сотрудничества основана в 1985 году с постоянно действующим секретариатом в городе Тегеране.Узбекистан является членом ОЭС с 1992 года.
https://uz.sputniknews.ru/20231105/v-tashkente-perekroyut-neskolko-ulits-40703278.html
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ташкент саммит оэс организация экономического сотрудничества шавкат мирзиёев
ташкент саммит оэс организация экономического сотрудничества шавкат мирзиёев
В Ташкенте состоится очередной саммит ОЭС — дата
10:13 06.11.2023 (обновлено: 10:18 06.11.2023)
Шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет под председательством Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik.
В Ташкенте 8-9 ноября состоится 16-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
В мероприятии, которое пройдет под председательством Шавката Мирзиёева, ожидается участие глав государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.
Участники рассмотрят вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках ОЭС, а также совершенствования деятельности данной многосторонней структуры.
В рамках программы саммита глава Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч.
Напомним, что Организация экономического сотрудничества основана в 1985 году с постоянно действующим секретариатом в городе Тегеране.
Узбекистан является членом ОЭС с 1992 года.