https://uz.sputniknews.ru/20231106/uzbekistan-xranilischa-gaz-zapolnenie-40733310.html

В "Узтрансгазе" рассказали о готовности газовых хранилищ страны к зиме

В "Узтрансгазе" рассказали о готовности газовых хранилищ страны к зиме

В "Узтрансгазе" рассказали, что хранилища голубого топлива почти заполнены до порогового значения, названного президентом Шавкатом Мирзиёевым

2023-11-06T18:29+0500

2023-11-06T18:29+0500

2023-11-06T18:57+0500

узбекистан

энергетика

узтрансгаз

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В газовые хранилища Узбекистана уже загружены более 3,4 млрд кубометров газа.Об этом сообщила руководитель информационной службы "Узтрансгаза" Шахноза Равшанова.Ранее президент республики Шавкат Мирзиёев распорядился довести запасы голубого топлива не менее чем до 3,5 млрд кубометров. Мирзиёев обязал руководителей энергосектора работать в режиме ЧСКак рассказали в "Узтрансгазе", при подготовке к осенне-зимнему периоду по всей стране уже отремонтировано 807 станций катодной защиты, 258 трансформаторных узлов, почти 960 км воздушных линий, 60 линейных сепараторов и 1068 контрольно-измерительных колонн. Кроме этого, построена газораспределительная станция "Каракалпакстан" в рамках подготовки инфраструктуры для получения газа из России.Напомним, что в начале октября Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев запустили транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан. Мирзиёев, Путин и Токаев дали старт поставкам российского газа в Казахстан и УзбекистанСогласно контракту, в ближайшие два года Россия поставит в республику по системе газопроводов "Средняя Азия–Центр" 2,8 млрд кубометров газа.

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