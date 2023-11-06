https://uz.sputniknews.ru/20231106/zemlya-silnaya-magnitnaya-burya-40729150.html

Сильная магнитная буря накрыла Землю

Сильная магнитная буря накрыла Землю

в Ташкенте ожидаются магнитные бури с усилением до 5 баллов

2023-11-06T17:00+0500

2023-11-06T17:00+0500

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. На Земле произошла сильная магнитная буря уровня G3, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Института прикладной геофизики (ИПГ).Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G3, что по пятибалльной шкале означает сильную степень, тогда как G5 — экстремальный уровень.При этом ученые неправильно оценили мощность солнечной вспышки, произошедшей 3 ноября.Между тем, в Ташкенте 6-8 ноября ожидаются магнитные бури с усилением до 5 баллов. В течение следующих двух дней во второй половине дня и ранним утром ожидаются 2-3 магнитные бури. В дни магнитных бурь не рекомендуется заниматься спортом, выполнять тяжелую работу, пить алкогольные напитки и кофе, употреблять острые и соленые продукты. Особую осторожность нужно проявлять людям, склонным к повышению артериального давления. Им рекомендуют пить больше жидкости. Как защититься от воздействия магнитных бурь — ответ эксперта.Как магнитная буря может влиять на организм.

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