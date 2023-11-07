https://uz.sputniknews.ru/20231107/samarkand-predmet-iskusstvo-uzbekistan-rossiyskiye-fondy-40768584.html

В Самарканде рассказали о предметах искусства Узбекистана в российских фондах

В Самарканде рассказали о предметах искусства Узбекистана в российских фондах

Так, например, в фонде Государственного Эрмитажа хранятся дипломатические дары среднеазиатских правителей российскому императору

2023-11-07T18:37+0500

2023-11-07T18:37+0500

2023-11-07T18:37+0500

узбекистан

культура

самарканд

культурное наследие

книга

альбом

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. На международном конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, проходящем в Самарканде, представили 10 новых томов книг-альбомов о произведениях искусства Узбекистана в собраниях мира, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Уникальные издания посвящены культурному наследию страны в собраниях Азербайджана, России, Кыргызстана, Казахстана, Турции. Одно из новых изданий (третья часть) посвящено фонду Государственного Эрмитажа, где хранятся дипломатические дары среднеазиатских правителей российскому императору. Так, например, 1860-1870 гг. отмечены дарами кокандских ханов, среди которых помимо традиционного холодного оружия были также предметы защитного вооружения, метательного оружия и конского снаряжения. В этот же период собрание пополнилось и дарами от эмира Бухарского. Другая книга-альбом рассказывает о собраниях музеев Казанского федерального университета. Так, например, в этнографической коллекции хранятся текстиль, обувь, посуда, игрушки, созданные узбекскими мастерами и ремесленниками в XIX — начале XX вв. Особое внимание участников конгресса привлекло издание, рассказывающее о 250-ти рукописях Корана в Российской национальной библиотеке. Всего за время проведения конгресса с 2017 года издано 70 уникальных книг-альбомов, рассказывающих о культурном наследии Узбекистана в мировых и частных собраниях.Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана проходит в Самарканде с 5 по 8 ноября. В Самарканде презентовали книгу памяти Эдварда РтвеладзеМультфильм про Ходжу Насреддина делают актеры, переученные в аниматоров — Бекмамбетов

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узбекистан самарканд культура предметы искусства российские фонды государственный эрмитаж среднеазиатские правители российский император