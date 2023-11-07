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https://uz.sputniknews.ru/20231107/samarkand-predmet-iskusstvo-uzbekistan-rossiyskiye-fondy-40768584.html
В Самарканде рассказали о предметах искусства Узбекистана в российских фондах
В Самарканде рассказали о предметах искусства Узбекистана в российских фондах
Так, например, в фонде Государственного Эрмитажа хранятся дипломатические дары среднеазиатских правителей российскому императору
2023-11-07T18:37+0500
2023-11-07T18:37+0500
узбекистан
культура
самарканд
культурное наследие
книга
альбом
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. На международном конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, проходящем в Самарканде, представили 10 новых томов книг-альбомов о произведениях искусства Узбекистана в собраниях мира, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Уникальные издания посвящены культурному наследию страны в собраниях Азербайджана, России, Кыргызстана, Казахстана, Турции. Одно из новых изданий (третья часть) посвящено фонду Государственного Эрмитажа, где хранятся дипломатические дары среднеазиатских правителей российскому императору. Так, например, 1860-1870 гг. отмечены дарами кокандских ханов, среди которых помимо традиционного холодного оружия были также предметы защитного вооружения, метательного оружия и конского снаряжения. В этот же период собрание пополнилось и дарами от эмира Бухарского. Другая книга-альбом рассказывает о собраниях музеев Казанского федерального университета. Так, например, в этнографической коллекции хранятся текстиль, обувь, посуда, игрушки, созданные узбекскими мастерами и ремесленниками в XIX — начале XX вв. Особое внимание участников конгресса привлекло издание, рассказывающее о 250-ти рукописях Корана в Российской национальной библиотеке. Всего за время проведения конгресса с 2017 года издано 70 уникальных книг-альбомов, рассказывающих о культурном наследии Узбекистана в мировых и частных собраниях.Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана проходит в Самарканде с 5 по 8 ноября. В Самарканде презентовали книгу памяти Эдварда РтвеладзеМультфильм про Ходжу Насреддина делают актеры, переученные в аниматоров — Бекмамбетов
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Анна Желиховская
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узбекистан самарканд культура предметы искусства российские фонды государственный эрмитаж среднеазиатские правители российский император
узбекистан самарканд культура предметы искусства российские фонды государственный эрмитаж среднеазиатские правители российский император

В Самарканде рассказали о предметах искусства Узбекистана в российских фондах

18:37 07.11.2023
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяКнига Рукописные Кораны.
Книга Рукописные Кораны. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2023
© Sputnik/Анна Желиховская
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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Так, например, в фонде Государственного Эрмитажа хранятся дипломатические дары среднеазиатских правителей российскому императору.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. На международном конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, проходящем в Самарканде, представили 10 новых томов книг-альбомов о произведениях искусства Узбекистана в собраниях мира, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Уникальные издания посвящены культурному наследию страны в собраниях Азербайджана, России, Кыргызстана, Казахстана, Турции.
Одно из новых изданий (третья часть) посвящено фонду Государственного Эрмитажа, где хранятся дипломатические дары среднеазиатских правителей российскому императору. Так, например, 1860-1870 гг. отмечены дарами кокандских ханов, среди которых помимо традиционного холодного оружия были также предметы защитного вооружения, метательного оружия и конского снаряжения. В этот же период собрание пополнилось и дарами от эмира Бухарского.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяНа конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов
На конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2023
На конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов
© Sputnik/Анна Желиховская
Другая книга-альбом рассказывает о собраниях музеев Казанского федерального университета. Так, например, в этнографической коллекции хранятся текстиль, обувь, посуда, игрушки, созданные узбекскими мастерами и ремесленниками в XIX — начале XX вв.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяНа конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов
На конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2023
На конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов
© Sputnik/Анна Желиховская
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяНа конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов
На конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2023
На конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов
© Sputnik/Анна Желиховская
Особое внимание участников конгресса привлекло издание, рассказывающее о 250-ти рукописях Корана в Российской национальной библиотеке.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяНа конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов
На конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2023
На конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана представили 10 новых томов книг-альбомов
© Sputnik/Анна Желиховская
Всего за время проведения конгресса с 2017 года издано 70 уникальных книг-альбомов, рассказывающих о культурном наследии Узбекистана в мировых и частных собраниях.
Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана проходит в Самарканде с 5 по 8 ноября.
В Самарканде презентовали книгу памяти Эдварда Ртвеладзе
Мультфильм про Ходжу Насреддина делают актеры, переученные в аниматоров — Бекмамбетов
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