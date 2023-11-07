https://uz.sputniknews.ru/20231107/zelenskiy-priglasheniye-tramp-otkaz-40761315.html

Трамп отказался от приглашения Зеленского

Трамп отказался от приглашения Зеленского

Экс-президент США не поедет на Украину по причине конфликта интересов с Байденом

2023-11-07T15:14+0500

2023-11-07T15:14+0500

2023-11-07T15:53+0500

в мире

украина

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киев

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

всу

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому, приглашавшему его на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское интернет-издание Newsmax.Также он объяснил, что президентом Украины в настоящее время занимается администрация Джо Байдена, и он не хотел бы создавать конфликт интересов.При этом, по словам Трампа, США сдают позиции на Украине: это можно заметить по освещению конфликта в СМИ — он практически пропал из заголовков. Зеленский 5 ноября пригласил Трампа на Украину, для того, чтобы разубедить экс-президента США в том, что тот "сможет разрешить конфликт за 24 часа". Об этом Дональд Трамп заявил ранее. В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое у ВСУ сейчас на исходе.

https://uz.sputniknews.ru/20231106/tramp-podderjka-izbirateley-operejeniye-bayden-40724518.html

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