https://uz.sputniknews.ru/20231107/zelenskiy-priglasheniye-tramp-otkaz-40761315.html
Трамп отказался от приглашения Зеленского
Трамп отказался от приглашения Зеленского
Экс-президент США не поедет на Украину по причине конфликта интересов с Байденом
2023-11-07T15:14+0500
2023-11-07T15:14+0500
2023-11-07T15:53+0500
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому, приглашавшему его на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское интернет-издание Newsmax.Также он объяснил, что президентом Украины в настоящее время занимается администрация Джо Байдена, и он не хотел бы создавать конфликт интересов.При этом, по словам Трампа, США сдают позиции на Украине: это можно заметить по освещению конфликта в СМИ — он практически пропал из заголовков. Зеленский 5 ноября пригласил Трампа на Украину, для того, чтобы разубедить экс-президента США в том, что тот "сможет разрешить конфликт за 24 часа". Об этом Дональд Трамп заявил ранее. В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое у ВСУ сейчас на исходе.
https://uz.sputniknews.ru/20231106/tramp-podderjka-izbirateley-operejeniye-bayden-40724518.html
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трамп отказ приглашение зеленский украина причина байден конфликт интересов
трамп отказ приглашение зеленский украина причина байден конфликт интересов
Трамп отказался от приглашения Зеленского
15:14 07.11.2023 (обновлено: 15:53 07.11.2023)
Экс-президент США не поедет на Украину по причине конфликта интересов с Байденом.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik.
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому, приглашавшему его на Украину, сообщает РИА Новости
со ссылкой на американское интернет-издание Newsmax.
"Я очень уважаю Зеленского, но думаю, что сейчас это неуместно", — заявил Трамп.
Также он объяснил, что президентом Украины в настоящее время занимается администрация Джо Байдена, и он не хотел бы создавать конфликт интересов.
При этом, по словам Трампа, США сдают позиции на Украине: это можно заметить по освещению конфликта в СМИ — он практически пропал из заголовков.
Зеленский 5 ноября пригласил Трампа на Украину, для того, чтобы разубедить экс-президента США в том, что тот "сможет разрешить конфликт за 24 часа". Об этом Дональд Трамп заявил ранее.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое у ВСУ сейчас на исходе.