https://uz.sputniknews.ru/20231108/putin-obedineniye-tendentsiya-sentralnoaziatskiy-region-40788961.html

Путин: Объединительные тенденции в Центральноазиатском регионе набирают обороты

Путин: Объединительные тенденции в Центральноазиатском регионе набирают обороты

По словам российского лидера, взаимодействие в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества

2023-11-08T12:23+0500

2023-11-08T12:23+0500

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россия

президент

президент рф

владимир путин

сотрудничество

узбекистан

центральная азия

газ

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Объединительные тенденции в Центральноазиатском регионе набирают обороты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", сообщает РИА Новости. По словам российского лидера, взаимодействие в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах переросло рамки двустороннего сотрудничества.Помимо диалога на высшем уровне, налажены связи по линии советов безопасности и других структур, подчеркнул Путин. Так, начиная с 2019 года успешно развивается механизм шестисторонних контактов на уровне министров иностранных дел. Очередной раунд переговоров в таком формате состоялся 14 апреля этого года в Самарканде. В планах запустить работу экспертных групп "Центральная Азия плюс Россия" по отраслевым компетенциям, рассказал глава РФ.Путин также подробно остановился на приоритетах взаимодействия в "шестёрке".Взаимодействие в газовой отрасли также открывает широкие перспективы, подчеркнул Путин. По мнению главы РФ, "это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе". Мирзиёев, Путин и Токаев дали старт поставкам российского газа в Казахстан и УзбекистанЗапуск газотранспортного коридора имеет стратегическое значение — Мирзиёев

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