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https://uz.sputniknews.ru/20231108/putin-obedineniye-tendentsiya-sentralnoaziatskiy-region-40788961.html
Путин: Объединительные тенденции в Центральноазиатском регионе набирают обороты
Путин: Объединительные тенденции в Центральноазиатском регионе набирают обороты
По словам российского лидера, взаимодействие в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества
2023-11-08T12:23+0500
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россия
президент
президент рф
владимир путин
сотрудничество
узбекистан
центральная азия
газ
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Объединительные тенденции в Центральноазиатском регионе набирают обороты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", сообщает РИА Новости. По словам российского лидера, взаимодействие в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах переросло рамки двустороннего сотрудничества.Помимо диалога на высшем уровне, налажены связи по линии советов безопасности и других структур, подчеркнул Путин. Так, начиная с 2019 года успешно развивается механизм шестисторонних контактов на уровне министров иностранных дел. Очередной раунд переговоров в таком формате состоялся 14 апреля этого года в Самарканде. В планах запустить работу экспертных групп "Центральная Азия плюс Россия" по отраслевым компетенциям, рассказал глава РФ.Путин также подробно остановился на приоритетах взаимодействия в "шестёрке".Взаимодействие в газовой отрасли также открывает широкие перспективы, подчеркнул Путин. По мнению главы РФ, "это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе". Мирзиёев, Путин и Токаев дали старт поставкам российского газа в Казахстан и УзбекистанЗапуск газотранспортного коридора имеет стратегическое значение — Мирзиёев
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россия узбекистан президент владимир путин центральноазиатский регион взаимодействие транспорт логистика энергетика гуманитарная сфера двустороннее сотрудничество
россия узбекистан президент владимир путин центральноазиатский регион взаимодействие транспорт логистика энергетика гуманитарная сфера двустороннее сотрудничество

Путин: Объединительные тенденции в Центральноазиатском регионе набирают обороты

12:23 08.11.2023 (обновлено: 12:26 08.11.2023)
© Sputnik / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2023
© Sputnik / POOL
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По словам российского лидера, взаимодействие в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Объединительные тенденции в Центральноазиатском регионе набирают обороты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", сообщает РИА Новости.
"Объединительные тенденции в Центральноазиатском регионе набирают обороты. Это подтвердили итоги состоявшейся 14 сентября этого года в Душанбе очередной Консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств. На этом фоне формат "Центральная Азия плюс Россия" становится еще более востребованным", — сказал Путин.
По словам российского лидера, взаимодействие в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах переросло рамки двустороннего сотрудничества.
"Очевидно, что наше взаимодействие, в том числе в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества и могло бы еще больше выиграть, обогатиться от объединения усилий всех заинтересованных сторон", — рассказал глава РФ.
Помимо диалога на высшем уровне, налажены связи по линии советов безопасности и других структур, подчеркнул Путин. Так, начиная с 2019 года успешно развивается механизм шестисторонних контактов на уровне министров иностранных дел. Очередной раунд переговоров в таком формате состоялся 14 апреля этого года в Самарканде. В планах запустить работу экспертных групп "Центральная Азия плюс Россия" по отраслевым компетенциям, рассказал глава РФ.
Путин также подробно остановился на приоритетах взаимодействия в "шестёрке".

"Что касается приоритетов нашего взаимодействия в "шестерке", то в настоящее время к ним относятся наращивание политического диалога, сотрудничества в области безопасности, экономики и торговли, сельского хозяйства и поставок продовольствия, транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, гуманитарных связей, миграции, информационных технологий и массовых коммуникаций", — рассказал президент РФ.

Взаимодействие в газовой отрасли также открывает широкие перспективы, подчеркнул Путин. По мнению главы РФ, "это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе".
"Напомню, что 7 октября вместе с Президентами Казахстана и Узбекистана мы участвовали в церемонии начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трёх стран, но и всего региона Центральной Азии", — отметил Владимир Путин.
Мирзиёев, Путин и Токаев дали старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан
Запуск газотранспортного коридора имеет стратегическое значение — Мирзиёев
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