Путин: Объединительные тенденции в Центральноазиатском регионе набирают обороты
12:23 08.11.2023 (обновлено: 12:26 08.11.2023)
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По словам российского лидера, взаимодействие в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Объединительные тенденции в Центральноазиатском регионе набирают обороты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", сообщает РИА Новости.
"Объединительные тенденции в Центральноазиатском регионе набирают обороты. Это подтвердили итоги состоявшейся 14 сентября этого года в Душанбе очередной Консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств. На этом фоне формат "Центральная Азия плюс Россия" становится еще более востребованным", — сказал Путин.
По словам российского лидера, взаимодействие в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах переросло рамки двустороннего сотрудничества.
"Очевидно, что наше взаимодействие, в том числе в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества и могло бы еще больше выиграть, обогатиться от объединения усилий всех заинтересованных сторон", — рассказал глава РФ.
Помимо диалога на высшем уровне, налажены связи по линии советов безопасности и других структур, подчеркнул Путин. Так, начиная с 2019 года успешно развивается механизм шестисторонних контактов на уровне министров иностранных дел. Очередной раунд переговоров в таком формате состоялся 14 апреля этого года в Самарканде. В планах запустить работу экспертных групп "Центральная Азия плюс Россия" по отраслевым компетенциям, рассказал глава РФ.
Путин также подробно остановился на приоритетах взаимодействия в "шестёрке".
"Что касается приоритетов нашего взаимодействия в "шестерке", то в настоящее время к ним относятся наращивание политического диалога, сотрудничества в области безопасности, экономики и торговли, сельского хозяйства и поставок продовольствия, транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, гуманитарных связей, миграции, информационных технологий и массовых коммуникаций", — рассказал президент РФ.
Взаимодействие в газовой отрасли также открывает широкие перспективы, подчеркнул Путин. По мнению главы РФ, "это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе".
"Напомню, что 7 октября вместе с Президентами Казахстана и Узбекистана мы участвовали в церемонии начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трёх стран, но и всего региона Центральной Азии", — отметил Владимир Путин.