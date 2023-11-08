https://uz.sputniknews.ru/20231108/uzbekistan-medali-chempionat-aziya-karate-kazaxstan-40782597.html
Каратэ WKF: узбекистанцы завоевали еще 4 медали
Каратэ WKF: узбекистанцы завоевали еще 4 медали
В Казахстане проходит чемпионат Азии среди юниоров и молодежи по каратэ WKF.
2023-11-08T09:05+0500
2023-11-08T09:05+0500
2023-11-08T09:21+0500
спорт
каратэ
чемпионат азии
сборная узбекистана
казахстан
медали
золото
бронза
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ТАШКЕНТ, 8 ноября — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали золото и бронзу на чемпионате Азии среди юниоров и молодежи по каратэ WKF в Казахстане, сообщает НОК.В очередной день состязаний представители сборной республики стали обладателями 1 золотой и 3 бронзовых медалей.Все награды получили каратисты, выступавшие в категории юниоров.Золотая медаль67 кг — Абдулвахоб РашидовБронзовые медалиНапомним, что в первый день соревнований сборная Узбекистана завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.
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чемпионат азии каратэ wkf казахстан
чемпионат азии каратэ wkf казахстан
Каратэ WKF: узбекистанцы завоевали еще 4 медали
09:05 08.11.2023 (обновлено: 09:21 08.11.2023)
В Казахстане проходит чемпионат Азии среди юниоров и молодежи по каратэ WKF.
ТАШКЕНТ, 8 ноября — Sputnik
. Спортсмены из Узбекистана завоевали золото и бронзу на чемпионате Азии среди юниоров и молодежи по каратэ WKF в Казахстане, сообщает НОК.
В очередной день состязаний представители сборной республики стали обладателями 1 золотой и 3 бронзовых медалей.
Все награды получили каратисты, выступавшие в категории юниоров.
67 кг — Абдулвахоб Рашидов
66 кг — Мохичехра Абдураимова
48 кг — Гулшан Алимардонова
командная программа по ката среди юношей
Напомним, что в первый день соревнований сборная Узбекистана завоевала
2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.