https://uz.sputniknews.ru/20231108/uzbekistan-medali-chempionat-aziya-karate-kazaxstan-40782597.html

Каратэ WKF: узбекистанцы завоевали еще 4 медали

Каратэ WKF: узбекистанцы завоевали еще 4 медали

В Казахстане проходит чемпионат Азии среди юниоров и молодежи по каратэ WKF.

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спорт

каратэ

чемпионат азии

сборная узбекистана

казахстан

медали

золото

бронза

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ТАШКЕНТ, 8 ноября — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали золото и бронзу на чемпионате Азии среди юниоров и молодежи по каратэ WKF в Казахстане, сообщает НОК.В очередной день состязаний представители сборной республики стали обладателями 1 золотой и 3 бронзовых медалей.Все награды получили каратисты, выступавшие в категории юниоров.Золотая медаль67 кг — Абдулвахоб РашидовБронзовые медалиНапомним, что в первый день соревнований сборная Узбекистана завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.

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