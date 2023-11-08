https://uz.sputniknews.ru/20231108/uzbekistan-tamojnya-obmen-deneg-viza-i-kulinarnye-otkrytiya--putevoditel-dlya-turistov-40816014.html

Узбекистан: Таможня, обмен денег, виза и кулинарные открытия — путеводитель для туристов

Узбекистан: Таможня, обмен денег, виза и кулинарные открытия — путеводитель для туристов

По данным Агентства статистики, Узбекистан только в первой половине 2023 года посетили 3 млн туристов. Sputnik Узбекистан рассказывает, как зарегистрироваться, где оформить местную сим-карту, как обменять деньги на нацвалюту.

2023-11-08T22:04+0500

2023-11-08T22:04+0500

2023-11-08T22:04+0500

узбекистан

туризм

виза

обмен валюты

мобильный телефон

регистрация

климат

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Граждане более 90 стран мира могут въехать в Узбекистан без визы. Срок пребывания варьируется от 10 дней до года и зависит от гражданства.ВизаТуристы из 9 стран могут въехать в Узбекистан в безвизовом режиме на неограниченный срок и находиться без регистрации до 60 дней. Гражданам более 90 государств въезд доступен без визы, но с ограниченным сроком пребывания. Он варьируется от 10 дней до одного года. Проверить действующий режим своей страны можно на сайте Министерства иностранных дел. Туристам, для которых виза обязательна, также доступно ее оформление онлайн по ссылке: https://e-visa.gov.uz/mainа также на сайте https://visa.mfa.uz/.ДеньгиВалютой Узбекистана является сум. Обменять рубли, доллары и другую валюту по курсу можно в банках страны или в банкоматах по всему городу. Для обмена валюты в Узбекистане при себе нужно иметь паспорт. Кроме обмена наличных денег, иностранцы могут открыть банковские карты Uzcard и UnionPay, Visa, Mastercard в любом из 35 банков Узбекистана. Расплачиваться в магазинах, заведениях и других местах по республике можно как наличными деньгами, так и картой.ТаможняПри въезде в страну через международные аэропорты разрешено ввозить товарные позиции, не подлежащие таможенному обложению, стоимостью до $2 тыс., железнодорожные и речные пункты пропуска — до $1 тыс., автодорожные – до $300. Более подробно о ввозе и вывозе товаров в Узбекистан Sputnik Узбекистан писал ранее.КлиматВ Узбекистане континентальный климат, поэтому в стране жаркое лето, холодная зима и мало осадков. Если приезжать в республику летом, то из одежды желательно брать легкие вещи из натуральных дышащих материалов и не забыть про головные уборы, солнцезащитные очки и средства для защиты кожи. Зимой температура воздуха в Узбекистане варьируется от +5°C до -7°C, однако бывают и исключения. Зимняя одежда и обувь должны быть непромокаемыми.ТранспортВ стране доступны 6 видов транспорта. В столице — метро, автобусы, маршрутки и такси. В Самарканде также доступны трамваи. Проезд в общественном транспорте стоит 2 тыс. сумов наличными и 1 тыс. 700 сумов при оплате транспортной картой. По этой карте при пересадках с одного вида транспорта на другой в течении часа действуют специальные предложения, а стоимость поездок ниже. Купить карту ATTO можно на любой станции метро. Там же доступны услуги пополнения баланса или подключения тарифного плана.Службы такси есть практически в каждом городе республики, цены за проезд зависят от времени вызова. С 8 до 9 утра и с 18.00 до 19.00 вечера стоимость проезда самая высокая.Подключение местного номера мобильного телефонаПодключить туристические сим-карты сотовых операторов Узбекистана въезжающим иностранцам можно у информационной стойки в международном аэропорту и на вокзале. Стоит услуга около 30-50 тыс. сумов в зависимости от выбранного тарифа. Пополнить баланс номера можно через банковские терминалы, установленные по городу, и через приложение выбранного оператора связи.ЕдаНаиболее популярна в Узбекистане национальная кухня. Ее готовят в небольших чайханах и ресторанах во всех городах республики. В среднем обед на одного человека стоит 50-100 тыс. сумов. Помимо узбекской, в республике популярна уйгурская, турецкая, итальянская кухня. Однако туристам предлагают попробовать прежде всего самые популярные блюда узбекской кухни, о которых Sputnik Узбекистан писал подробнее.

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